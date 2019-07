Ehemaliger Verratti-Berater wettert gegen Nicolas Pepe und Ligue 1: "Er spielt in einer Kirmesliga"

Lille veranschlagt rund 80 Millionen Euro für Pepe - laut dem Ex-Berater von Verratti ein "exzessiver" Preis für einen Spieler aus einer "Kirmesliga."

Der ehemalige Berater von Marco Verratti, Donato Di Campli, hat sich im Hinblick auf den Transferpoker um Lille-Angreifer Nicolas Pepe abfällig über die französische geäußert und betont, dass der veranschlagte Preis in Höhe von rund 80 Millionen Euro für den Ivorer übertrieben sei.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Der Preis ist exzessiv. Pepe spielt in einer Kirmesliga, in der das einzige Team ist", sagte Di Campli im Gespräch mit dem italienischen Radiosender Radio Kiss Kiss und ergänzte: "Wir sprechen hier über einen Spieler, der eine sehr gute Saison bei Lille gespielt hat - eine Mannschaft, die sich in der in der Abstiegszone befinden würde."

Nicolas Pepe: Vertrag bei Lille läuft 2022 aus

Lille-Präsident Gerard Lopez hatte zuletzt betont, dass Pepe den Verein nicht unter einer Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro verlassen werde und bestätigte gleichermaßen, dass "vier große Klubs" bereit seien, diese Summe aufzubringen. Nach Informationen von Goal und SPOX hat der in den Transferbemühungen um den 24-Jährigen aktuell die Nase vorn.

Pepe war in der vergangenen Spielzeit in 41 Pflichtspielen für Lille an insgesamt 35 Toren direkt beteiligt (23 Treffer, 12 Assists). Sein Kontrakt in Lille läuft noch bis Sommer 2022.