FC Arsenal im Rennen um Lille-Star Pepe in der Pole Position

Nicolas Pepe zählt zu den heißesten Transferpersonalien des Sommers. Auch der FC Arsenal ist interessiert - und hat nun gute Chancen.

Der hat im Rennen um den begehrten Offensivmann Nicolas Pepe von die Pole Position übernommen. Nach Informationen von Goal und SPOX verliefen die Gespräche, die in den vergangenen zwei Tagen zwischen Pepes Vertretern und Verantwortlichen der Gunners geführt wurden, vielversprechend.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Neben den Londonern sind auch der , , PSG und Napoli an dem Ivorer interessiert. Auch der galt lange als potenzieller Abnehmer für Pepe. Lille-Präsident Gerard Lopez hatte deutlich gemacht, dass der Angreifer nicht unter einer Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro zu haben ist. Zuletzt bestätigte Lopez, dass "vier große Klubs" bereit seien, diese Summe aufzubringen.

zeigte großes Interesse

Jüngst hatte vor allem Neapel seine Avancen sehr offensiv kommuniziert. "Wir haben offensichtlich Interesse an ihm", sagte beispielsweise Trainer Carlo Ancelotti und schob nach: "Seine Berater sind gerade hier, es gibt keinen Grund, das zu verschweigen. Die Gespräche laufen und dann werden wir sehen, was passiert." Pepe soll allerdings angeblich einen Wechsel nach präferieren.

Der 24-Jährige spielte sich in der vergangenen Saison in den Fokus. In 41 Pflichtspielen traf er 23-mal, zwölf Tore bereitete er vor. Sein Vertrag bei Lille läuft noch bis 2022.