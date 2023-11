"Nicht böse gemeint, aber ...": Mario Basler äußert Zweifel an Niclas Füllkrug vom BVB

Genügt Niclas Füllkrug den höchsten Ansprüchen beim BVB? Mario Basler hat Bedenken.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Nationalspieler Mario Basler hat Zweifel daran geäußert, ob Stürmer Niclas Füllkrug für die hohen Ansprüche bei Borussia Dortmund geeignet ist.

WAS WURDE GESAGT? Zwar erkenne er Füllkrugs vorhandene Qualitäten an, "aber er kann doch nicht derjenige sein, der Borussia Dortmund zum Meister und Champions-League-Sieger macht", so Basler im Podcast Basler ballert.

Der Europameister von 1996 führte aus: "Nicht böse gemeint, aber Füllkrug kann doch nicht der Heilsbringer für Borussia Dortmund und für die Nationalmannschaft sein."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Füllkrug war im Sommer für 13 Millionen Euro von Werder Bremen nach Dortmund gewechselt. Für den BVB hat der 30-jährige Nationalspieler bislang 13 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm vier Tore und zwei Assists gelangen.