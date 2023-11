BVB: Trainer Edin Terzic mit deutlicher Kritik an Niclas Füllkrug

BVB-Trainer Edin Terzic hat Kritik an der Leistung von Stürmer Niclas Füllkrug geübt, unter anderem im Spiel gegen den FC Bayern München.

WAS IST PASSIERT? Auf der Pressekonferenz von Borussia Dortmund am Freitag hat Trainer Edin Terzic überraschend offene Kritik an Stürmer Niclas Füllkrug geübt. "Ich habe mit Niclas sehr offene Gespräche geführt. Es gab nach den Spielen gegen Bayern und Frankfurt Sachen, die uns nicht gefallen haben", betonte Terzic. "Er hat auch Qualitäten um den Strafraum herum. Da waren wir uns einig und er war selbstkritisch, dass er in vielen Situationen nicht sauber genug war und viele unnötige Ballverluste hatte."

WAS IST DER HINTERGRUND? Als positives Beispiel führte Terzic das Spiel von Bayern-Star Harry Kane gegen den BVB an - nicht nur aufgrund der drei Tore beim 4:0 des FCB: "Wir fanden nicht gut, dass wir das Gefühl hatten, dass er uns viel mehr beschäftigt hat, beim Festmachen von Bällen, beim Jagen und Klauen. Das sind Dinge, die auf dem Niveau nicht passieren dürfen, das haben wir mit Niclas offen und ehrlich besprochen", sagte Terzic.

Der Trainer sah beim 2:0 in der Champions League aber bereits einen verbesserten Auftritt Füllkrugs: "Er hat ein sehr gutes und auffälliges Spiel gemacht, nicht nur durch das Tor, sondern weil er oft die Bälle verlängert hat, die Gegner aus dem Zweikampf gedrückt hat, zwei Innenverteidiger beschäftigt hat. Das ist, was wir von ihm erwarten, das ist die Stärke, die er hat."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison kommt der Neuzugang beim BVB auf vier Tore und zwei Vorlagen in 15 Spielen.