Nicht nur Chelsea und Tottenham: Julian Nagelsmann angeblich auch Thema bei Real Madrid

Julian Nagelsmann steht bei Real Madrid offenbar hoch im Kurs, sollte Carlo Ancelotti den Klub im kommenden Sommer als Trainer verlassen.

WAS IST PASSIERT? Julian Nagelsmann ist nach seinem Aus beim FC Bayern München heiß begehrt. Wie Sky berichtet, soll neben dem FC Chelsea auch Real Madrid gesteigertes Interesse an dem Trainer zeigen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sei Nagelsmann auf der Shortlist der Königlichen, sollte Carlo Ancelotti den Verein am Saisonende verlassen. Der Italiener wurde zuletzt mit dem Trainerposten bei der brasilianischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

Außerdem könnten die Verantwortlichen von Real dem Bericht zufolge auch auf eine Trennung pochen, sollten die Madrilenen am Ende dieser Saison ohne großen Titel dastehen. In der spanischen Liga liegt der Klub weit abgeschlagen hinter dem FC Barcelona zurück. Auch der Gewinn der Copa del Rey, in der die Blancos im Endspiel auf CA Osasuna treffen, könnte für eine weitere Zusammenarbeit mit Ancelotti nicht ausreichen.

WIE GEHT ES WEITER? Nur eine Titelverteidigung in der Champions League, bei der Real nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea mit einem Bein im Halbfinale steht, würde Ancelotti den Job zu 100 Prozent sichern. In der nächsten Runde würde Madrid entweder auf Manchester City oder den FC Bayern München treffen.

Dass Nagelsmann zu den potenzieller Nachfolgern gehören könnte, ist keineswegs unwahrscheinlich. Schließlich verfolgt Real die Geschicke des noch bis 2026 offiziell beim FC Bayern unter Vertrag stehenden Trainers schon länger genau. Schon vor seiner Unterschrift beim FC Bayern München hatte Nagelsmann Gespräche mit Real-Geschäftsführer José Ángel Sánchez geführt. Sogar als Nagelsmann noch Trainer bei der TSG Hoffenheim war, habe sich Real nach ihm erkundigt.

Allerdings könnte Nagelsmann schon vor Saisonende eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, soll der 35-Jährige bereits zum Vorstellungsgespräch beim FC Chelsea erschienen sein.

In diesem habe Nagelsmann derart überzeugt, dass er es in die engere Auswahl der Blues geschafft hat. Ebenfalls auf der Liste sollen Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Luciano Spalletti und Rúben Amorim stehen.

Darüber hinaus soll Nagelsmann auch zu den Kandidaten auf den Trainerposten bei Tottenham Hotspur gehören. Die Spurs suchen ebenfalls einen neuen Coach für den Sommer.