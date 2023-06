"Man kann nicht immer in der Startelf stehen ...": Ryan Gravenberch will regelmäßig spielen - am liebsten für den FC Bayern

Ryan Gravenberch sprach erneut über seine Situation bei Bayern und gab eine klare Zielsetzung für das zweite Jahr aus.

WAS IST PASSIERT? Ryan Gravenberch hat sich im Vorfeld der U21-EM einmal mehr zu seiner dürftigen ersten Saison beim FC Bayern geäußert.

WAS WURDE GESAGT? Gravenberch sagte gegenüber ESPN: "Ich habe erwartet, mehr zu spielen. Ich hatte gedacht, dass ich mehr Chancen bekommen würde. Es geht einfach darum, dass ich spielen will, das ist das Wichtigste in meinem Alter. Ich hoffe, dass das bei Bayern sein wird - wenn nicht, müssen wir weitersehen."

Gravenberch fuhr fort: "Ich habe allen gesagt, dass ich nicht noch so ein Jahr will. Natürlich kann man nicht immer in der Startelf stehen, aber man kann regelmäßig spielen - man kann auch so viele Minuten ansammeln."

Eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam allerdings scheint für Gravenberch kein akutes Thema zu sein: "Im Fußball weiß man nie. Aber das wurde bislang nicht besprochen."

WIE GEHT ES WEITER? Sollte Gravenberch den FC Bayern aber tatsächlich schon nach einer Saison wieder verlassen, führt die Spur ohnehin eher Richtung Premier League. Wie der Mirror berichtet, soll besonders Jürgen Klopp an ihm interessiert sein. Von der Klubführung des FC Liverpool habe er "grünes Licht" bekommen, sich um den Niederländer zu bemühen.

Neben Liverpool soll auch Manchester United im Rennen sein, wo Gravenberch auf seinen früheren Ajax-Coach Erik ten Hag treffen würde.