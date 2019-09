Nicaragua-Kapitän Juan Barrera bestreitet Teilnahme an Weltfußballer-Wahl

Nicaragua-Kapitän Juan Barrera taucht bei der FIFA-Weltfußballerwahl in den offiziellen Listen auf, beteuert aber, gar nicht gewählt zu haben.

Juan Barrera, Kapitän der Nationalmannschaft Nicaraguas, hat sein Teilnahme an der Wahl zum Weltfußballer bestritten. Und dies, obwohl sein Name in den offiziellen Votinglisten der FIFA auftaucht.

"Ich habe nicht bei #TheBest2019 abgestimmt. Jegliche Informationen über meine Stimmen sind falsch, danke", erklärte der Angreifer auf seinem offiziellen Twitter-Account.

Wahl zum Weltfußballer: Barrera-Klub veröffentlicht Statement

Die FIFA gibt nach dem offiziellen Ergebnis seit einigen Jahren eine Liste heraus, aus der hervorgeht, wer genau für wen gestimmt hat. Barrera hat demnach Lionel Messi (Barcelona), Liverpool-Star Sadio Mane und Cristiano Ronaldo von Juventus gewählt.

Auch der Klub von Barrera, der Real Esteli FC, hat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse ein offizielles Statement veröffentlicht und bekräftigt, dass Barrera nie an den Wahlen teilgenommen und keine Einladung dazu erhalten habe.

Messi hatte die Wahl zum Weltfußballer am vergangenen Montag vor seinen beiden Kontrahenten Virgil van Dijk und Ronaldo gewonnen. Damit wurde er zum sechsten Mal als bester Spieler der Welt ausgezeichnet.