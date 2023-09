Neymar schon wieder verletzt? Al-Hilal lässt aufhorchen

Neymar muss womöglich die nächste Zwangspause einlegen. Das geht aus einem Statement von seinem Klub Al-Hilal hervor.

WAS IST PASSIERT? Neymar muss möglicherweise erneut verletzungsbedingt pausieren. Al-Hilal verriet, dass der brasilianische Stürmer einen Schlag abbekommen hat.

WAS WURDE GESAGT? "Nach dem heutigen Training werden wir entscheiden, welche fünf ausländischen Stars auf der Liste stehen werden. Neymar und Michael haben leichte Beschwerden und wir müssen sicherstellen, dass sie zu 100 Prozent bereit sind, das Spiel zu bestreiten", sagte Trainer Jorge Jesus dahingehend am Sonntag im Bezug auf das bevorstehende Spiel am Montag gegen Navbahor Namangan aus Usbekistan in der AFC Champions League.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar fehlte Al-Hilal bereits in vier Partien, weil er seit seinem Wechsel von PSG nach Saudi-Arabien mit muskulären Problemen zu kämpfen hat.

Erst am Freitag hatte er nach Einwechslung sein Debüt in der Saudi Pro League gefeiert. Beim 6:1-Sieg gegen Al Riyadh steuerte Neymar einen Assist bei.

