Kylian Mbappe: PSG "nicht dasselbe Team ohne Neymar"

PSG-Star Kylian Mbappe würde einen Abgang seinen Sturmpartners Neymar bedauern und meint, das Team sei ohne den Brasilianer nicht dasselbe.

Nachdem der beim PSG-Saisonauftakt gegen Nimes (3:0) abwesende Neymar von den eigenen Fans beschimpft wurde, haben sich dessen Mitspieler Kylian Mbappe und Marquinhos zur aktuellen Situation des brasilianischen Superstars geäußert. "Wir dürfen nicht lügen. Ohne Neymar ist es nicht dasselbe Team", sagte Mbappe dem französischen Sender Canal+.

Auf die Frage, ob PSG mit einem verbesserten Team in die Saison geht, meinte der französische Angreifer: "Kommt darauf an. Wir müssen sehen, was mit Neymar passiert. Wir werden es für die Fans natürlich probieren."

PSG: Neymar vor Rückkehr nach Barcelona?

Zurückhaltender gibt sich indes Neymars Nationalmannschaftskollege Marquinhos. "Wir sind auf die Spiele fokussiert, alles andere überlassen wir der Klubführung und Neymar. Sie wissen, was sie tun", meinte der Verteidiger.

Neymar hatte den Auftakt der Pariser gegen aufgrund von "weiter fortgeschrittenen" Diskussionen um einen Transfer verpasst. Nach Informationen Goal und SPOX wäre der Verein bereit, Neymar im Tausch mit Philippe Coutinho und Nelson Semedo sowie einer Aufzahlung in Höhe von 50 Millionen Euro zurück nach Barcelona ziehen zu lassen. Doch auch gilt als Interessent.