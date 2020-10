Marseilles Alvaro Gonzalez: Das sagte PSG-Star Neymar während des Spiels zu mir

Alvaro Gonzalez hat im Streit mit Neymar nachgelegt und verraten, was der PSG-Star ihm im Spiel gegen Olympique Marseille gesagt hat.

Abwehrspieler Alvaro Gonzalez von hat im Streit mit Neymar nachgelegt und verraten, was ihm der Stürmer von beim 1:0-Sieg von OM Mitte September während der Partie gesagt hat.

"Neymar hat mir gesagt, dass er an einem Tag so viel Geld macht, wie ich in einem Jahr verdiene", so Gonzalez bei Onda Cero. "Das ist wahr, aber ich habe ihm gesagt, dass ich mit meinem Gehalt sehr glücklich bin", fügte er hinzu.

Gonzalez und Neymar nach Zoff nicht bestraft

Das Spiel des Brasilianers an diesem Tag sei "unglücklich gewesen, voll von Provokationen. Ich war Neymar auf dem Rasen überlegen, er war hilflos. Man muss eben auch wissen, wie man verliert, wenn die Dinge nicht gut laufen", gab Gonzalez zu bedenken.

Dass Gonzalez seinen Gegenspieler rassistisch beleidigt haben soll, wies er erneut zurück: "Neymar verdient gar nichts - weder meinen Respekt noch sonstwas. Wenn ich etwas zu ihm gesagt hätte, wäre das auf den Kamera-Bilder zu sehen."

Neymar hatte nach seinem Schlag gegen Gonzalez und dem anschließenden Platzverweis schwere Rassismusvorwürfe erhoben, lieferte sich dann mit dem Spanier ein Wortgefecht auf Twitter. Beide wurden aufgrund fehlender Beweise vom Liga-Verband nicht mit einer Strafe für ihre Aktionen belegt.