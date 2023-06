Neymar von Paris Saint-Germain erwartet mit seiner Freundin ein Mädchen

Neymar verkündet zusammen mit seiner Freundin eine freudige Nachricht - nachdem er zuvor öffentlich um Entschuldigung gebeten hat.

WAS IST PASSIERT? Neymar, Superstar von Paris Saint-Germain, und seine schwangere Freundin Bruna Biancardi haben ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, in dem das Geschlecht ihres Babys bekanntgegeben wurde. NBA-Star Jimmy Butler war ebenfalls unter den Gästen bei der Feier.

DER POST ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben uns so sehr auf diesen Moment gefreut", schrieb Neymar: "Wir können es kaum erwarten, dich persönlich kennenzulernen, TOCHTER!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Paar gab im April bekannt, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwarte. Trotzdem sah es in dieser Woche so aus, als ob es um die Beziehung nicht sonderlich gut bestellt sei, denn Neymar entschuldigte sich öffentlich über die sozialen Medien für sein Verhalten bei Biancardi.

"Ich habe einen Fehler gemacht", schrieb der Angreifer: "Ich wage, zu behaupten, dass ich jeden Tag Fehler mache, auf und neben dem Spielfeld. Aber ich arbeite an meinen Fehlern in meinem Privatleben zu Hause, mit meiner Familie sowie meinen Freunden."

Und weiter: "All das betraf einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben. die Frau, die ich mir an meiner Seite erträumt habe, die Mutter meines Kindes."

Zuvor gab es das Gerücht, dass Neymar seine Freundin betrogen habe.

WIE GEHT ES WEITER? Die Beziehung mit Biancardi mag er für den Moment gerettet haben, seine berufliche Zukunft ist allerdings noch ungewiss. PSG soll bereit sein, den Brasilianer in diesem Sommer abzugeben. Neymar wird deshalb mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.