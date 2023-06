"Rate ihm, in die Premier League zu gehen" Ex-Paris-Star Lucas Moura rät Neymar zu Premier-League-Wechsel

Neymars Zukunft bei Paris Saint-Germain ist ungewiss. Ein ehemaliger Teamkollege und Landsmann hat eine Empfehlung für den Brasilianer.

WAS IST PASSIERT? Immer wieder gibt es Abgangsgerüchte um Neymar und seinem Verein Paris Saint-Germain. Sollte der Brasilianer die französische Hauptstadt verlassen, hat ein Ex-Teamkollege einen Rat für den Superstar.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn er daran denkt, PSG zu verlassen, und wenn er dort nicht mehr glücklich ist, dann würde ich ihm raten, in der Premier League zu spielen. Das ist die höchste und spannendste Liga", sagte Lucas Moura in einem Interview mit L'Equipe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Star-Berater Pini Zahavi probiert, einen Wechsel von Neymar zum FC Chelsea einzufädeln. Auch aus Saudi-Arabien soll Interesse bestehen, speziell Al-Hilal soll den 31-Jährigen auf dem Zettel haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Moura und Neymar spielten bei PSG ein halbes Jahr von Sommer 2017 bis Januar 2018 zusammen, bis Moura die Pariser gen Tottenham verließ. Der Vertrag des Rechtsaußen läuft in diesem Sommer aus, noch ist unklar, wo es den 30-Jährigen hinzieht.