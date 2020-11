PSG-Co-Trainer verrät: Deshalb ist Neymar bei Fouls so empfindlich

Neymar wurde schon häufig dafür kritisiert, nach Fouls zu theatralisch zu reagieren. PSG-Co-Trainer Zsolt Löw lieferte nun eine Erklärung dafür.

Nach drei Wochen Verletzungspause wird Neymar bei in der Champions League gegen RB Leipzig wohl sein Startelfcomeback geben. Vor dem Spiel am Dienstagabend erklärte PSG-Co-Trainer Zsolt Löw, warum der Brasilianer bei Fouls oft so empfindlich reagiert.

"Neymar hat einen unheimlich sensiblen Fuß", sagte Löw, der zwischen 2015 und 2018 noch in Leipzig als Co-Trainer arbeitete, der Bild. "Er ist nicht umsonst in der Lage, Pässe über 50 Meter anzusaugen. Wenn er dann einen Tritt bekommt, dann bereitet ihm das extreme Schmerzen."

Für Löw sei Neymar nicht fallsüchtig oder begehe vorsätzlich Schwalben, vielmehr sei es die Eleganz des Brasilianers, wodurch ihm nach Fouls nicht selten eine gewisse Theatralik nachgesagt wird.

PSG - Zsolt Löw über Neymar: "Ein herzlicher Typ"

Auch neben dem Platz sei Neymar gemäß des Ungarn ein angenehmer Zeitgenosse. "Neymar ist ein herzlicher Typ, sehr offen", berichtete Löw. "Natürlich wirkt es manchmal arrogant, was er auf dem Platz macht. Aber wenn er gefoult wird, dann versucht er, bei nächster Gelegenheit seinen Gegenspieler auszudribbeln. Das ist seine Art auf die Härte zu antworten."

Zuletzt hatte Neymar wegen Adduktorenproblemen drei Wochen pausieren müssen, unter anderem fehlte der Brasilianer beim Hinspiel in Leipzig (1:2). Trainer Thomas Tuchel dürfte nun im Rückspiel auf seinen Star setzen, das deutete der Deutsche auf der PK an. "Er ist noch nicht bei hundert Prozent. Aber wir brauchen ihn mit seiner Erfahrung und seiner Klasse."

In der Gruppe H stehen die Franzosen nach zwei Niederlagen gegen RB und gewaltig unter Druck. So belegt das Star-Ensemble des Vorjahresfinalisten im Moment nur Platz drei in der Gruppe.