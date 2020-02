FC Barcelona: Quique Setien würde Neymar-Rückkehr begrüßen und glaubt an Messi-Verbleib über 2021 hinaus

Trainer Quique Setien wäre glücklich, sollte Neymar nächsten Sommer zu Barca zurückkehren. Und auch zur Zukunft Lionel Messis äußerte er sich.

Trainer Quique Setien vom würde Neymar bei einer Rückkehr zum FC Barcelona mit offenen Armen empfangen. Nach Informationen von Goal und SPOX soll im kommenden Sommer ein erneuter Anlauf gestartet werden, den Brasilianer von zurückzuholen.

"Das ist gut", sagte Setien gegenüber Mundo Deportivo, angesprochen auf Neymars Wunsch nach einer Rückkehr zu Barca. Der 27-jährige Angreifer war 2017 für 222 Millionen Euro von den Blaugrana nach Paris gewechselt. "Ich liebe es, tollen Fußballern zuzuschauen und sie in meinem Team zu haben. Stellt Euch vor, ich könnte Neymar jeden Tag sehen", führte Setien aus.

Barca: Setien glaubt an Messi-Verbleib über 2021 hinaus

Lionel Messi sieht Setien bereits täglich im Training. Der 61-Jährige ist optimistisch, dass der argentinische Superstar auch über das Ende seines aktuellen Vertrages im Sommer 2021 hinaus in Barcelona bleiben wird.

"Ich hoffe, dass wir ihn so glücklich machen, dass er bleiben will", sagte Setien bei Sport. "Er wird auch in der Zukunft hier sein, da habe ich keine Zweifel." Messi hatte im Oktober vergangenen Jahres betont, sich in Barcelona mit seiner Familie weiterhin wohlzufühlen. Daher sei es auch keineswegs sicher, ob er sich seinen Traum, zum Ende seiner Karriere noch einmal für seinen Jugendklub Newell's Old Boys in aufzulaufen, erfüllen werde.

Setien ist seit Mitte Januar Trainer bei Barca, der Spanier übernahm von seinem entlassenen Landsmann Ernesto Valverde. Sein Vertrag beim amtierenden Meister läuft bis Sommer 2022.