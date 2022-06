Bestätigt: Newcastle United und Milan wollen Sven Botman

Lille-Star Sven Botman plant den nächsten Karriereschritt - und dieser könnte in England oder Italien liegen.

Newcastle United und die AC Mailand liefern sich ein Transferduell um Innenverteidiger Sven Botman von der OSC Lille. Der niederländische Nationalspieler bestätigte gemäß Algemeen Dagblad, dass der schwerreiche Premier-League-Klub und Italiens Meister ihre Fühler nach ihm ausgestreckt hätten.

"Sie haben Interesse", sagte Botman auf die beiden Klubs angesprochen. Er gehe davon aus, sein letztes Spiel für Lille absolviert zu haben, so der 22-Jährige weiter: "Ich will in meiner Karriere einen Schritt nach vorn machen und in einer starken Liga spielen. Ich kann es kaum abwarten."

Sven Botman will Lille verlassen

Botman steht in Lille noch bis 2025 unter Vertrag. Als Ablöse für ihn ist eine Summe von 30 Millionen Euro aufwärts im Gespräch. Im Winter berichtete der Guardian, Lille rufe für den Defensivspieler bei einem vorzeitigen Abschied gar 47 Millionen Euro auf.

Newcastle, das seit der Übernahme durch einen Saudi-Fonds im vergangenen Herbst der reichste Klub der Welt ist, und Milan werden seit mehreren Monaten mit einem Transfer Botmans in Verbindung gebracht. Abzuwarten ist nun, wie die jüngst vollzogene Übernahme der Rossoneri durch den neuen Besitzer RedBird sich auf die Transferaktivitäten und damit auch um das Werben um den Abwehrspieler auswirkt.

Botman wechselte 2020 für acht Millionen Euro Ablöse aus der Ajax-Reserve nach Lille. Mit den Doggen gewann er seitdem die französische Meisterschaft und den Supercup. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 32 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und ein Assist gelangen.