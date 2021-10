Newcastle United und Saudi-Arabien: Bester Deal der Geschichte oder die endgültige Eskalation?

Die Übernahme von Newcastle United durch ein saudi-arabisches Konsortium schlägt hohe Wellen. Wir beantworten die wesentlichen Fragen.

HINTERGRUND

Einem Hund, so sagt man, ist es egal, ob sein Herrchen ein guter oder ein böser Mensch ist. Den Hund interessiert nur, wie er behandelt wird. Im Profifußball ist das mittlerweile an ganz vielen Punkten ähnlich: Am Ende geht es in erster Linie darum, wohl situiert zu sein - woher das viele Geld kommt, darf gerne eine Randnotiz bleiben.

Es verwundert also nicht, dass Fans von Newcastle United am Donnerstagabend vor dem St. James' Park jubelten, als hätte Mittelstürmer Joelinton - bisher genau null Saisontore stark - eben den FC Liverpool mit einem Dreierpack höchstselbst erledigt. Stattdessen feierten die Anhänger des Newcastle United Football Club von 1881 die Übernahme ihres Vereins durch ein saudi-arabisches Konsortium. Quasi ein Geschenk zum 140. Geburtstag des Klubs.

Einen völlig normalen Vorgang im Fußball der Neuzeit sehen die einen, von einer neuen, vielleicht der endgültigen Eskalationsstufe eines kranken Geschäftsmodells sprechen andere. Aber was genau passiert da derzeit in Newcastle, bei einem der ältesten Fußballklubs der Welt? Eine Bestandsaufnahme.

1. Newcastle und Saudi-Arabien: Worum geht es?

Newcastle United gehört seit einigen Jahren dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die Fans hassen Ashley und Ashley hatte unter anderem deshalb schon länger keine große Lust mehr an seinem Spiel- und Spekulationsobjekt und wollte Newcastle wieder los werden.

Saudi-Arabiens Königshaus wiederum will unbedingt zurück in den englischen Fußball. Bereits in den 70er Jahren forcierten die Saudis Kontakte und Geschäftsbeziehungen zu englischen Klubs, Spielern und Trainern, unter anderem waren Bill McGary, Danny Allison und David Wallit nacheinander zwischen 1976 und 1979 Nationaltrainer der Nationalmannschaft des Königreichs am Persischen Golf.

Die Kontakte zwischen Newcastle und Saudi-Arabien bestehen schon länger, nun wird der so genannte Public Investment Fund (PIF) in Zusammenarbeit mit der Kapitalgesellschaft PCP Capital Partners und der RB Sports & Media, einer Tochter des Immobilienriesen Reuben Brothers, kolportierte 80 Prozent der Anteile des Klubs übernehmen.

Der PIF ist ein ebenfalls in den 70er Jahren eingeführtes Instrument, das sich um das Vermögen des vermutlich reichsten Staats der Welt kümmert und entsprechende Investments tätigt. Angeblich soll der Fonds an die 400 Milliarden Euro schwer sein. Der PIF dürfte die größte Kapitalgesellschaft der Welt sein, mit Investitionen allein in den USA über rund 50 Milliarden Euro, unter anderem fließen Gelder in die Citigroup, Boeing oder Facebook. Newcastles Kaufpreis von rund 350 Millionen Euro erscheint da eher eine Marginalie.

Neuer Vorsitzender der Magpies soll PFI-Chef Yasir Al-Rumayyan werden, dazu kommen noch Amanda Staveley von PCP Capital Partners und Jamie Reuben von RB Sports & Media, die jeweils einen Sitz in den Gremien bekommen.

Die Premier League hatte sich zuletzt gegen das Engagement der Saudis gewehrt, weil unter anderem Vorwürfe im Raum standen, die Saudis hätten mit einer Art "Piratensender" den Rechtehalter der Premier League beIN Sports torpediert. Nun hat der konkurrierende und angeblich von den Saudis unterhaltene Sender BeoutQ seine Arbeit eingestellt. Dazu gab es die verbindliche Zusage, dass das "Königreich von Saudi-Arabien den Fußballklub Newcastle United FC nicht kontrollieren wird". Offiziell gelten der Staat und der PFI also als getrennt.

2. Welche Ziele verfolgt Saudi-Arabien mit dem Newcastle-Deal?

Der Königsfamilie geht es nicht um Geld, davon haben die Saudis genug. Es geht um das so genannte Sportwashing. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den Begriff geprägt.

Vereinfacht formuliert ist das die Absicht, sich über Investitionen in Sportveranstaltungen, -klubs, oder -verbände ein saubereres Image zu verpassen. Wie andere Golfstaaten weiß auch Saudi-Arabien um die Endlichkeit seiner Rohstoffe und bereitet sich deshalb seit Jahrzehnten schon auf einen gewissen (wirtschaftlichen) Strukturwandel vor. Allein im letzten Jahr fanden in Saudi-Arabien unter anderem die Rallye Dakar sowie der spanische und italienische Supercup statt.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

Saudi-Arabien eifert in diesem Bereich seinem Erzrivalen Katar nach, das in der Transformation seiner Infrastruktur und der wirtschaftlichen Einnahmequellen schon deutlich weiter ist. Das Champions-League-Finale 2020 zwischen dem FC Bayern und Paris Saint--Germain war das bisher letzte Highlight im Sportswashing-Plan Katars, das es damals gleich doppelt ins Endspiel geschafft hatte: Als Besitzer von PSG und Sponsor der Bayern.

3. Was bringt Newcastle der Deal mit den Saudis?

United ist einer der ältesten Klubs der Welt mit einer unglaublich großen, treuen und leidensfähigen Fan-Basis. In den letzten Jahren verweigerte Noch-Besitzer Ashley, rund vier Milliarden Euro schwer, aber größere Investitionen in den Kader, weshalb die Magpies meilenweit entfernt sind von früheren Glanztagen und vor einigen Jahren sogar in die Premiership abstiegen. Derzeit firmiert der stolze Klub allenfalls als graue Maus und steckt - mal wieder - im Abstiegskampf.

Deshalb dürsten die Fans auch nach einer grundlegenden Veränderung - und dem nötigen Kleingeld, um ihren Klub wieder nach oben zu führen. Davon dürfte nun auf einen Schlag reichlich vorhanden sein, immerhin gilt Saudi-Arabien als reichstes Land der Welt. Die massive Zahl an Fans, der Kultfaktor des Klubs, die immer noch ordentliche Marke "Newcastle United" und das viele Geld aus dem Nahen Osten sollen der Nährboden sein für eine Rückkehr der Magpies unter die Big Five der Premier League.

4. Greift hier nicht das Financial Fairplay?

Das Financial Fairplay (FFP) ist ein Regulierungsinstrument der UEFA und gilt nur für Klubs, die am internationalen Wettbewerb teilnehmen. Newcastle gehört aktuell nicht dazu und unterliegt demnach auch nicht den FFP-Kriterien. Die Premier League hat ein deutlich abgeschwächtes Reglement, das in den "profit and sustainability rules" verankert ist.

Rund 120 Millionen Euro Verlust dürfen die Premier-League-Klubs in drei Jahren maximal anhäufen, ohne die Regeln zu verletzen. In Pandemie-Zeiten gingen die Einnahmen aber teilweise drastisch zurück, also weichte die Liga ihre Vorgaben nochmals auf und lässt auch ein größeres negatives Saldo zu.

Als besonders vorteilhaft für Newcastle könnte sich nun quasi im Nachgang Ashleys Geiz erweisen: Weil der kaum Gelder zur Verfügung stellte, hielt Newcastle beinahe die schwarze Null - und könnte nun theoretisch in den kommenden drei Jahren an die 180 Millionen Euro für neue Spieler ausgeben. Es ist also nicht auszuschließen, dass es den einen oder anderen Top-Star demnächst in den Nordosten Englands verschlägt.

5. Warum gibt es so viel Kritik?

"Investor kauft Premier-League-Klub" ist mittlerweile keine große Schlagzeile mehr, in der Regel wird das allenfalls noch mit einem Achselzucken quittiert. In Newcastles Fall mit Saudi-Arabien sind die Dinge aber noch eine Spur drastischer gelagert als bei den Engagements russischer Magnaten oder chinesischer Milliardäre.

Saudi-Arabien gehört seit langem zu den Ländern der Welt mit den meisten Hinrichtungen, in saudischen Gefängnissen sei Folter Routine. Gerichtlich verhängte Körperstrafen, die systematische Diskriminierung von Frauen und Mädchen, von Homo- und Bisexuellen und Trans- und Intergeschlechtlichen, die Verfolgung missliebiger Menschenrechtler, Akademiker und Journalisten, sind nur einige der Punkte, die Amnesty International aufführt - und die mit dem Weltbild der westlichen Zivilisation nicht vereinbar sind.

Nun treffen zumindest einige dieser Punkte auch auf andere Staaten zu, die im Fußball- oder Sportbereich investieren. Allein der Fall Jamal Khashoggi aber wirft nochmal ein anderes Licht auf Saudi-Arabien. Der saudische Journalist war vor ziemlich genau drei Jahren im Konsulat seines Landes ermordet und danach zerstückelt und verbrannt worden, die Leiche wurde weggeschafft und blieb bis heute unauffindbar. Auftraggeber des Mordes soll Kronprinz Mohammad bin Salman selbst gewesen sein. So ist es in einem Bericht der CIA zu lesen.

Es steht die Frage im Raum, wie weit man seine Werte für ein Land kompromittieren kann, das so brutal agiert. Es gibt genug Fans, nicht nur der Magpies, die das Geschäft mit Saudi-Arabien als besten besten Deal aller Zeiten sehen, alles legal und innerhalb der Spielregeln. Andere erkennen einen Pakt mit dem Teufel.