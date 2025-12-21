Das gab es noch nie! Beim FC Bayern kommt es in Heidenheim angesichts der vielen Ausfälle zu einer besonderen Premiere

"Es war ein bisschen eine komische Woche. Es war vom Gefühl wie in der Corona-Zeit", sagte Kompany vor dem Abschlussspiel des 15. Spieltags der Bundesliga bei DAZN.

Gleich neun Münchner mussten aus verschiedenen Gründen passen: Die Kapitäne Manuel Neuer und Joshua Kimmich sowie Min-Jae Kim fehlten verletzt, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Sacha Boey krank, Konrad Laimer war gesperrt, Nicolas Jackson weilte beim Afrika-Cup und Jamal Musiala arbeitet noch an seinem Comeback.

So kam in seinem 121. Spiel für Bayern München Harry Kane zu einer Premiere: Der Torjäger führte die Münchner als Kapitän aufs Feld.

FC Bayern in Heidenheim: "Zum Glück haben wir noch elf Jungs, die fit sind"

"Zum Glück ist es nichts Schlimmes. Alle Spieler, die jetzt nicht dabei sind, werden ganz schnell wieder dabei sein", sagte Kompany. Auch Musiala, der seit wenigen Tagen wieder teilweise mit der Mannschaft trainiert, sollte relativ bald nach der kurzen Winterpause wieder einsatzfähig sein.

Mit Sven Ulreich, Alphonso Davies und Serge Gnabry saßen in Heidenheim nur drei arrivierte Profis auf der Bank - dazu mit Cassiano Kiala, Wisdom Mike, David Santos, Felipe Chávez, Javier Fernández und Deniz Ofli gleich sechs Teenager. Der Jüngste unter ihnen: Verteidiger Cassiano Kiala, der erst 16 Jahre alt ist, und doch schon von zahlreichen Top-Klubs gejagt wird.

Einige Bundesliga-Debüts sind also nicht augeschlossen. "Die Jungs, die heute spielen, haben eine sehr gute Woche gehabt und sind fit", sagte Kompany und fügte hinzu: "Zum Glück haben wie noch elf Jungs, die fit sind, die sind auch wirklich fit"