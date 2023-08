Neues Zuhause für Lionel Messi! Inter Miami baut neues Stadion

Lionel Messi wird 2025 ein neues Zuhause haben: Inter Miami beginnt mit dem Bau eines Stadions mit 25.000 Plätzen im Miami Freedom Park.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami baut ein neues Stadion. Das beeindruckende Bauwerk wird in der Nähe des internationalen Flughafens von Miami errichtet, da der MLS-Klub aus Fort Lauderdale auszieht, wo er seit 2020 im DRV PNK Stadium beheimatet ist. David Beckham und der Vorstand des Klubs haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie eine hochmoderne Anlage bauen wollen, die den langfristigen Zielen der Franchise besser entspricht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Pläne für das Stadion spiegeln sich in Messis aktuellem Vertrag wider, der bis 2025 läuft, aber er hat die Option auf eine 12-monatige Verlängerung und wird voraussichtlich das neue Stadion schmücken. Nach einem starken Saisonstart soll Messi bald vor 25.000 Zuschauern in Flo Rida spielen. Das neue Stadion von Inter Miami wird in einem 58 Hektar großen öffentlichen Park untergebracht, der auch Fußball- und Jugendsportplätze umfasst, die von der lokalen Bevölkerung genutzt werden können. Außerdem wird es eine ganze Reihe von Unterhaltungs- und Gewerbeangeboten beherbergen - darunter Büroflächen, ein Hotel, Geschäfte und Restaurants.

WAS WURDE GESAGT? Jorge Mas, der geschäftsführende Eigentümer von Inter Miami, hat auf der offiziellen Website des Vereins erklärt: "Mit Inter Miami wollte meine Familie etwas wirklich Umwälzendes aufbauen. In nur vier Jahren haben wir die weltweite Wahrnehmung des amerikanischen Fußballs verändert. Während wir mit dem Bau des Miami Freedom Park beginnen, leitet uns dieselbe Vision. Mit der Schaffung eines facettenreichen Raums werden wir einen neuen Standard für Sportanlagen setzen. Wir freuen uns darauf, ein Gastronomie- und Unterhaltungsangebot zu schaffen, das Familien das ganze Jahr über genießen können. Ich kann es kaum erwarten, unsere Fans in unserem hochmodernen Stadion willkommen zu heißen und die Gesänge zu hören, wenn Messi und die Spieler von Inter Miami 2025 zum ersten Mal das Spielfeld betreten."

