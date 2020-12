Nicht in der Weltauswahl vertreten: Bayern-Keeper Manuel Neuer reagiert

Torhüter Manuel Neuer vom hat auf seine Nicht-Nominierung für die FIFA-Weltauswahl 2020 reagiert - trotz Auszeichnung zum besten Keeper. Statt des 34-Jährigen steht Liverpool-Keeper Alisson Becker zwischen den Pfosten.

"Ich habe damit gerechnet, dass Lewy auch nicht in der Weltelf steht", witzelte Neuer im Gespräch mit Sport1: "Ich habe dieses Wahlsystem noch nicht hinterfragt. Aber ich freue mich, dass viele Bayern-Spieler in dieser Elf stehen."

Mit Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Weltfußballer Robert Lewandowski schafften es drei aktuelle Akteure des deutschen Rekordmeisters in die Elf. Hinzu kommt mit Thiago ein Ex-Münchener aus der vergangenen Spielzeit (jetzt beim ).

