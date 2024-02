Neuer Name auf der Nachfolger-Liste für Thomas Tuchel: Er schockte Nagelsmanns FC Bayern

Der FC Bayern sucht einen neuen Trainer ab Sommer. Gehandelt wird jetzt auch Aston Villas Unai Emery.

WAS IST PASSIERT? Nächster Name auf der Nachfolger-Liste für Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern: Laut kicker beschäftigen sich die Münchner auch mit Unai Emery. Der 52-jährige Baske kämpft mit Aston Villa in der Premier League aktuell sensationell um die Champions-League-Qualifikation.

WAS IST DER HINTERGRUND? Emery gilt eigentlich als ausgewiesener Europa-League-Experte: Mit dem FC Sevilla und dem FC Villarreal gewann er den Wettbewerb bereits insgesamt viermal. 2022 schaltete er Julian Nagelsmanns FC Bayern mit Villarreal sensationell im Champions-League-Viertelfinale aus.

Mit Paris Saint-Germain holte Emery in seiner zweijährigen Amtszeit von 2016 bis 2018 sieben von acht möglichen nationalen Titeln. Anschließend wechselte er zum FC Arsenal, ehe er über Villarreal bei Aston Villa landete. Seine Mannschaft rangiert in der Premier League aktuell auf Platz vier, elf Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool.

Der erklärte Wunschkandidat des FC Bayern auf die Tuchel-Nachfolge ist aber Xabi Alonso. Gehandelt werden darüber hinaus unter anderem auch Sebastian Hoeneß und Zinédine Zidane.

