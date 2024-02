Zwei Ex-Bundestrainer und "The Special One": Die Trainer-Alternativen für Thomas Tuchel beim FC Bayern

Zwei Pleiten in Folge, Angst vor einer titellosen Saison: Thomas Tuchel wackelt bei Bayern. Hier sind die Nachfolge-Kandidaten.

0:3 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen und nun fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom. Aus dem DFB-Pokal schon ausgeschieden. Für Bayern-Verhältnisse ist die Situation des FC Bayern dramatisch.

Hat der Trainer Angst um seinen Job? "Nein", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz nach der Pleite gegen Lazio. Tatsächlich erscheint es auch fraglich, ob eine Entlassung Tuchels die tiefgreifenden Probleme der Mannschaft kurzfristig beheben würde. Schon die aktionistische Trennung von Julian Nagelsmann vor einem Jahr sorgte für keine Verbesserung.

Übereinstimmenden Berichten zufolge ziehen die Bosse des FC Bayern aktuell noch keine Trennung von Tuchel in Erwägung. Bei einer weiteren Niederlage gegen den VfL Bochum am Sonntag könnte sich das aber ändern. Vermeintliche Wunschkandidaten wie Xabi Alonso (Leverkusen) oder Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) wären spontan nicht zu haben. Welche kurzfristigen Trainer-Alternativen hätten die Münchner überhaupt? Also, sofern der 78-jährige Jupp Heynckes keine Lust hat.