Der SSV Ulm muss am 14. Spieltag der 3. Liga am heutigen Samstag, den 8. November, gegen Hansa Rostock ran. Um 14 Uhr ertönt dafür im Donaustadion (Ulm) der Pfiff zum Anstoß.

NDR, SWR oder nur MagentaSport? Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung des Duells kümmert.

NDR, SWR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. Hansa Rostock heute live im Free TV und Stream?

Einige Spiele der 3. Liga sind in dieser Saison auch im Free-TV zu sehen. Dazu gehört auch die Partie Ulm gegen Rostock. Die Begegnung wird beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) sowie beim Südwestrundfunk (SWR) live übertragen.

Darüber hinaus ist das Spiel wie alle anderen Drittligapartien auch bei MagentaSport im Pay-TV verfügbar. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Team:

Kommentar : Oskar Heirler

: Oskar Heirler Moderation: Tobias Wahnschaffe

Anstoßzeit Ulm gegen Hansa Rostock

Ulm vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Keine Spieler-Ausfälle

Nach vier Niederlagen in Serie ist für Ulm ein Erfolgserlebnis dringend nötig. Die Mannschaft von Trainer Moritz Glasbrenner steckt derzeit im unteren Bereich der Tabelle fest.

Während Ulm kämpft, zeigt sich Rostock aktuell in besserer Form. Das Team teilte zuletzt die Punkte mit dem SC Verl und verbessert damit seine Position in der Tabelle merklich.

Form

Bilanz direkte Duelle

UMF Letzte 2 Spiele HRO 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Ulm 1 - 1 Hansa Rostock

Hansa Rostock 2 - 1 Ulm 2 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Ulm vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

