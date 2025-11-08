Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Marko Brkic

NDR, SWR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. Hansa Rostock heute live im Free TV und Stream?

Der SSV Ulm misst sich in der 3. Liga mit Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Der SSV Ulm muss am 14. Spieltag der 3. Liga am heutigen Samstag, den 8. November, gegen Hansa Rostock ran. Um 14 Uhr ertönt dafür im Donaustadion (Ulm) der Pfiff zum Anstoß.

NDR, SWR oder nur MagentaSport? Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung des Duells kümmert.

Einige Spiele der 3. Liga sind in dieser Saison auch im Free-TV zu sehen. Dazu gehört auch die Partie Ulm gegen Rostock. Die Begegnung wird beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) sowie beim Südwestrundfunk (SWR) live übertragen.

Darüber hinaus ist das Spiel wie alle anderen Drittligapartien auch bei MagentaSport im Pay-TV verfügbar. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Team:

  • Kommentar: Oskar Heirler
  • Moderation: Tobias Wahnschaffe

Anstoßzeit Ulm gegen Hansa Rostock

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Ulm vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Ulm vs Hansa Rostock Aufstellungen

UlmHome team crest

4-1-4-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestHRO
1
M. Schmitt
30
F. Vater
19
J. Meier
2
Luis Görlich
34
J. Boller
43
L. Dajaku
14
D. Dressel
11
D. Chessa
23
M. Brandt
8
B. Westermeier
17
P. Besong
1
B. Uphoff
17
F. Carstens
33
V. Bergh
23
F. Pfanne
19
J. Mejdr
4
K. Fatkic
42
B. Dietze
5
M. Schuster
8
C. Harenbrock
9
A. Voglsammer
20
R. Naderi

4-3-3

HROAway team crest

UMF
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Glasbrenner

HRO
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

NDR, SWR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. Hansa Rostock heute live im Free TV und Stream? News über Ulm

Nach vier Niederlagen in Serie ist für Ulm ein Erfolgserlebnis dringend nötig. Die Mannschaft von Trainer Moritz Glasbrenner steckt derzeit im unteren Bereich der Tabelle fest.

NDR, SWR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. Hansa Rostock heute live im Free TV und Stream? News über Hansa Rostock

Während Ulm kämpft, zeigt sich Rostock aktuell in besserer Form. Das Team teilte zuletzt die Punkte mit dem SC Verl und verbessert damit seine Position in der Tabelle merklich.

Form

UMF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/15
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

UMF

Letzte 2 Spiele

HRO

0

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

2

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

Ulm vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

