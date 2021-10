Nations League, Final Four: Übertragung, Modus, Spiele, Ort - alle Infos

Wer wird der zweite Sieger in der Geschichte der UEFA Nations League? Alle Infos zum Final Four in dieser Woche und zur Übertragung gibt es hier.

Die zweite UEFA Nations League geht in dieser Woche zu Ende. Wer wird der Nachfolger von Premierensieger Portugal? Alle Infos zum Modus, zu den Teilnehmern und zur Übertragung gibt es hier.

So richtig warm geworden sind viele Fußballfans mit der UEFA Nations League immer noch nicht. Noch so ein überflüssiger Wettbewerb, der nur dazu diene, die Taschen der Funktionäre vollzumachen - so lautet eine weit verbreitete Meinung. Doch gerade für die kleineren Nationen bietet die Nations League nicht nur die Chance auf gutes Preisgeld, sondern auch auf eine Endrundenteilnahme bei einem großen Turnier.

Nun geht die zweite Auflage der Nations League in dieser Woche zu Ende, in einem Final-Four-Turnier wird der Nachfolger von Premierensieger Portugal ermittelt. Der Europameister von 2016 hat sich nicht qualifiziert. Doch wer ist dabei? Wo wird gespielt? Und welche Auswirkungen hat das Turnier auf die WM-Qualifikation?

Das Final Four der Nations League findet in dieser Woche statt. Goal hat alle wichtigen Informationen zu den Teilnehmern, zur Übertragung und mehr.

UEFA Nations League 2020/21: Die Kurzinfos zum Finalturnier

WETTBEWERB UEFA Nations League 2020/21 | Finalturnier SPIELORTE Mailand und Turin TEILNEHMER Italien | Spanien | Belgien | Frankreich ZEITRAUM 6. bis 10. Oktober 2021

UEFA Nations League 2020/21, Final Four: Qualifikation, Modus und Spielplan

Auch in der zweiten Ausgabe bestand die UEFA Nations League aus vier hierarchischen Ligen, die ihrerseits in mehrere Gruppen unterteilt wurden. Die 16 besten Nationalmannschaften Europas wurden in Liga A einsortiert und in vier Gruppen aufgeteilt.

Die Sieger dieser vier Gruppen, die in jeweils sechs Spielen zwischen September und November 2020 ermittelt wurden, erreichten das Final Four: Italien aus Gruppe A1, Belgien aus Gruppe A2, Frankreich aus Gruppe A3 und Spanien aus Gruppe A4.

Auffällig: Kein einziges Land, das sich bei der ersten Ausgabe der Nations League für das Finalturnier qualifiziert hatte, hat es wieder geschafft. Titelverteidiger Portugal etwa wurde hinter Frankreich Zweiter der Gruppe A3. Und auch die deutsche Mannschaft ist nicht dabei, sie musste sich Spanien - unter anderem durch die 0:6-Schmach im vergangenen Herbst - geschlagen geben.

UEFA Nations League 2020/21: Austragungsorte und Spielplan des Finalturniers

Gastgeber des Final Four der Nations League ist immer einer der vier Teilnehmer. Die UEFA vergab die Endrunde der aktuellen Ausgabe an Italien, die Spiele finden im Juventus Stadium in Turin sowie im San Siro in Mailand statt. Die beiden Halbfinalpaarungen wurden ausgelost. Die Halbfinalsieger bestreiten das Finale, die Verlierer das Spiel um Platz drei. So sieht der Spielplan aus:

Datum Runde Begegnung Anstoßzeit Austragungsort 6. Oktober 2021 1. Halbfinale Italien vs. Spanien 20.45 Uhr Juventus Stadium | Turin 7. Oktober 2021 2. Halbfinale Belgien vs. Frankreich 20.45 Uhr San Siro | Mailand 10. Oktober 2021 Spiel um Platz 3 offen 15 Uhr Juventus Stadium | Turin 10. Oktober 2021 Finale offen 20.45 Uhr San Siro | Mailand

UEFA Nations League 2020/21: Die Übertragung des Final Four im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Die Übertragungsrechte an der Nations League hält der Streamingdienst DAZN. Dort sind alle vier Spiele des Finalturniers live und exklusiv zu sehen.

DAZN gibt es neben der klassischen Form als Streamingdienst inzwischen auch im linearen Fernsehen, die beiden TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 stehen aber nur TV-Kunden von Vodafone und Sky bei entsprechender Zusatzbuchung zur Verfügung. Der Vorteil der beiden Sender liegt auf der Hand: Es wird keine Internetverbindung benötigt. Doch es gibt auch einen Nachteil, denn nicht das gesamte Programm von DAZN ist dort zu sehen.

Das zeigt sich auch beim Final Four der Nations League. Das erste Halbfinale am Mittwoch zwischen Italien und Spanien läuft nämlich auf keinem der beiden Sender! Die Partie am Donnerstag zwischen Belgien und Frankreich ist hingegen auf DAZN 1 zu sehen. Auch das Spiel um Platz drei und das Finale werden auf DAZN 1 übertragen.

Nations League 2020/21: Das kostet und bietet DAZN

Wer sich auch mit dem Streaming anfreunden kann, der sieht nicht nur alle vier Spiele des Finalturniers der Nations League live, sondern ebenso fast alle Spiele der Champions League und sämtliche Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga.

Das reicht noch nicht? Die französische, spanische und italienische Liga gibt es ebenfalls im LIVE-STREAM bei DAZN. Und auch Fans anderer Sportarten wie Handball, Darts, NFL, NBA, Boxen und vieles mehr werden bei DAZN fündig.

DAZN in seiner klassischen Streamingform gibt es in zwei Varianten: als Monatsabo mit voller Flexibilität für 14,99 Euro. Oder gleich im Jahrespass für 149,99 Euro und damit zum vergünstigten Preis für zehn Monate. Die DAZN-App gibt es für Smartphone und Tablet ebenso wie für die gängigsten modernen Smart-TVs, Konsolen oder TV-Sticks.

UEFA Nations League 2020/21: Die Auswirkungen auf die Qualifikation für die WM 2022

Das Final Four der aktuellen Nations League hat auf die WM-Qualifikation für Katar nur geringe Auswirkungen. Die vier Teilnehmer wurden bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen nur in Fünfergruppen einsortiert, um sicherzustellen, dass die Teams in dieser Woche spielfrei haben. Denn parallel zum Final Four wird ganz normal auch die WM-Qualifikation ausgetragen.

Allerdings spielen die Ergebnisse der Nations-League-Gruppenphase im vergangenen Herbst eine Rolle für die Plätze in Katar. Denn die zwei besten Gruppensieger, die in ihrer WM-Qualifikationsgruppe nicht unter die besten Zwei kommen, erhalten noch einmal die Chance, an den Playoffs teilzunehmen. Dies könnte etwa für Österreich noch ein Rettungsanker sein, denn die Alpenrepublik ist ganz schwach in die WM-Qualifikation gestartet.

UEFA Nations League: Wann findet die nächste Ausgabe statt?

Die kommende Ausgabe der UEFA Nations League ist bereits terminiert, schon im Juni 2022 geht es los. Anders als bei den beiden vorherigen Auflagen wird die Gruppenphase nicht zwischen September und November ausgetragen, sondern zwischen Juni und September. Grund dafür ist die Winter-WM in Katar wenige Wochen später, die den gesamten Spielplan im kommenden Jahr durcheinanderwirbeln wird.

Das Final Four der UEFA Nations League 2022/23 findet im Juni 2023 statt. Die Aulosung der Gruppen der einzelnen Ligen wird am 17. Dezember 2021 vorgenommen.