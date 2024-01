"Jeder lacht über ihn in England": Früherer Nationalspieler lästert über Harry Kane und dessen Wechsel zum FC Bayern

In seiner englischen Heimat werden Harry Kane und seine Entscheidung für Bayern mitunter kontrovers betrachtet.

WAS IST PASSIERT? Der frühere englische Nationalspieler Paul Parker hat sich sehr kritisch zu Harry Kanes Engagement beim FC Bayern geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Schauen Sie, jeder lacht über ihn in England", sagte Parker gegenüber wettfreunde.net. "Die Leute haben über seinen Weggang gesprochen, weil er Trophäen gewinnen wollte, und er gewinnt nichts."

WAS IST DER HINTERGRUND? Damit bezieht sich Parker darauf, dass Kane mit seinem Ex-Klub Tottenham keinen einzigen Titel gewinnen konnte. Seine Entscheidung für einen Wechsel zu Bayern hing auch damit zusammen, mit dem FCB nun endlich Trophäen zu sammeln - allerdings liegen die Münchener in der Bundesliga derzeit nur auf Platz zwei, sind im DFB-Pokal bereits ausgeschieden und konnten im vergangenen Sommer bei Kanes Debüt den Supercup nicht gewinnen.

Zudem betonte Parker, von 1991 bis 1996 für Manchester United aktiv, dass es für Tottenham ohne Kane bislang gut laufe. "Als er dort war, habe ich gesagt, dass sie ohne ihn besser dastehen würden. Jetzt zeigt sich, dass ich Recht hatte. Wenn Harry Kane bei einem Verein ist, dreht sich alles um ihn. Alles. Ich denke, die Spurs sollten froh sein, dass er sie verlassen hat", so der 59-Jährige.

Und Parker legte sogar noch nach, dass sich Kane in München lediglich darauf konzentriere, den Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski zu brechen: "Das ist das Einzige, was ihn interessiert, und dann kann er zurück in die Premier League kommen und einen weiteren Rekord aufstellen. Er ist sehr egoistisch."

Dennoch müsse man "die Anzahl der Tore, die er schießt, respektieren. Das ist definitiv beeindruckend."

