Napoli vs. Juventus Turin: LIVE STREAM, TV, TICKER – wer überträgt das Spiel heute?

Heute geht in der Serie A der Klassiker Napoli vs. Juventus Turin über die Bühne. GOAL hat Infos zur Übertragung im LIVE STREAM, TV sowie im TICKER.

In der italienischen Serie A steht der 18. Spieltag auf dem Programm. Hierbei eröffnet am Freitag der Klassiker Napoli vs. Juventus Turin das Programm. Der Anpfiff im Stadio Diego Armando Maradona erfolgt um 20.45 Uhr.

Napoli blieb bis zum 16. Spieltag ungeschlagen und verabschiedete sich mit elf Dreiern am Stück in die Pause. Diese Serie riss jedoch mit einer Auswärtsniederlage bei Inter Mailand zum Wiederauftakt am 4. Januar.

Danach kehrte die Elf von Luciano Spalletti am Sonntag bei Sampdoria Genua in die Erfolgsspur zurück. Juventus Turin setzte sich einen Tag zuvor zu Hause gegen Udinese durch. Damit siegte die Mannschaft von Massimiliano Allegri zum achten Mal in Folge.

Heute steigt in Italiens Serie A die Top-Partie Spiel Napoli vs. Juventus Turin. Doch wer überträgt das Spiel heute im LIVE STREAM, TV und im TICKER? GOAL bietet Euch alle Infos.

Napoli vs. Juventus Turin: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Napoli vs. Juventus Turin Datum: Freitag, 13. Januar 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Napoli vs. Juventus Turin heute live im TV anschauen

DAZN betrat im Jahr 2016 den deutschen Markt und hält seitdem Exklusivrechte an der Serie A. Hierbei verkündete der Streaming-Anbieter im August 2021 eine Vertragsverlängerung bis einschließlich der Saison 2023/24. Zudem beinhaltet das Angebot zum italienischen Fußball die Coppa Italia und die Supercoppa.

Napoli vs. Juventus Turin heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Wenn Ihr davon profitieren wollt, benötigt Ihr einen Vertrag. Ihr könnt beim Streaming-Anbieter Jahres- und Monatsabos abschließen. Hierfür müsst Ihr pro Monat 24,99 Euro und 29,99 Euro bezahlen. Hier könnt Ihr Euch genauer zu DAZN einlesen:

Der Vertragsabschluss gelingt im Handumdrehen. Dasselbe trifft auf den darauffolgenden Vorgang zu: Wenn Ihr ein Smart-TV-Gerät besitzt, müsst Ihr die Gratis-App installieren. Andernfalls könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung der Partie Napoli vs. Juventus Turin auf:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Christian Bernhard

Napoli vs. Juventus Turin heute im LIVE STREAM sehen

DAZN zeigt sein komplettes Angebot via LIVE STREAM. Daher könnt Ihr Euch die Ausstrahlung des Klassikers Napoli vs. Juventus Turin mit einer geeigneten Internetverbindung von überall aus ansehen. Hierfür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets.

Zu Napoli vs. Juventus Turin via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem überträgt GOAL das italienische Spitzenspiel im TICKER. Damit erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Ereignissen im Stadio Diego Armando Maradona.

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE STREAM: DAZN Im TICKER: GOAL

Napoli vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen zur Serie A

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.