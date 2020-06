SSC Napoli vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen & Co. - hier läuft die Coppa Italia live

hat die Corona-Pandemie hart getroffen, umso mehr freuen sich alle Fans des Calcios auf die Rückkehr des Profifußballs! Das Rückspiel des Coppa-Italia-Halbfinals zwischen und könnt Ihr auch hierzulande live verfolgen. Goal präsentiert alle Infos, wo Ihr heute Abend um 21.45 Uhr einschalten müsst.

Das Hinspiel des Duells wird bei vielen in Vergessenheit geraten sein, nachdem es bereits am 12. Februar ausgetragen wurde. SSC Neapel konnte sich dort eine super Ausgangslage verschaffen und besiegte Inter Mailand im Giuseppe Meazza Stadion mit 1:0. Napolis Fabian Ruiz sicherte den Sieg.

Endlich wieder Calcio - und Ihr könnt ihn live verfolgen! Lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung von SSC Napoli gegen Inter Mailand im TV und LIVE-STREAM durch!

Fans des italienischen Fußballs mussten sich lange gedulden, an diesem Wochenende kehrt der Fußball in Italien jedoch endlich wieder zurück. Doch wo läuft Napoli gegen Inter Mailand heute live?

Die Antwort ist eindeutig: Wer heute Neapel gegen Inter live und in voller Länge verfolgen möchte, muss DAZN einschalten! Der Streaming-Dienst zeigt das Halbfinal-Rückspiel exklusiv im LIVE-STREAM.

Kurz vor Anpfiff um 21.45 Uhr startet die Übertragung auf der Plattform. Die kompletten 90 Minuten plus möglicherweise Verlängerung und Elfmeterschießen könnt Ihr anschließend auf DAZN verfolgen.

Einzige Voraussetzung, die Ihr erfüllen müsst, ist ein DAZN-Abo zu besitzen. Solltet Ihr noch keins abgeschlossen haben, ist das Spiel heute sogar völlig kostenlos verfügbar. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich gratis!

Erst anschließend wird eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich fällig, solltet Ihr Euer Abo verlängern wollen. Wer etwas Geld sparen will und umgerechnet weniger als zehn Euro pro Monat ausgeben möchte, kann auch direkt ein Jahresabo abschließen. Die "DAZN-Dauerkarte" kostet lediglich 119,99 Euro für zwölf Monate.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier!

😷 | FACE MASKS



Our boys arrive at Appiano with a new look: Inter's new Official Face Masks pic.twitter.com/p5jCycBT1a