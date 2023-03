Heute steigt die Partie Napoli vs. Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft das Rückspiel im TV und LIVE STREAM? DAZN oder Amazon Prime?

Am Mittwoch finden die letzten Rückspiele im Achtelfinale der Champions League statt. Hierbei kommt es zum Aufeinandertreffen Napoli vs. Eintracht Frankfurt. Der Anstoß im Stadio Diego Armando Maradona erfolgt um 21.00 Uhr.

Die Champions League live mitverfolgen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Eintracht Frankfurt unterlag im Ende Februar ausgetragenen Hinspiel gegen Napoli mit 0:2. Zuvor schloss die Mannschaft von Oliver Glasner die Gruppe D mit zehn Punkten und einem Zähler weniger als Tottenham Hotspur als Zweiter ab.

Napoli setzte sich hingegen in der Gruppe A vor Liverpool durch. Die Elf von Luciano Spalletti nahm ebenso wie die Reds 15 Punkte mit und profitierte von der besseren Tordifferenz.

Heute geht in der Champions League das Duell Napoli vs. Eintracht Frankfurt über die Bühne. Doch wo könnt Ihr das Rückspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen? Bei DAZN oder Prime Video? GOAL hat die Infos.

Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute im TV und LIVE STREAM: DAZN oder Prime Video? Die Eckdaten

Spiel: Napoli vs. Eintracht Frankfurt Datum: Mittwoch, 15. März 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen

Mit der Auflage 2021/22 der Champions League traten neue Ausstrahlungsrechte in Kraft. Hierbei darf DAZN die überwiegende Anzahl der Spiele in der Königsklasse exklusiv ins Haus liefern. Zudem zeichnet sich Prime Video für die Übertragung einiger Partien verantwortlich. Außerdem könnt Ihr nur das Finale im Free-TV schauen. Doch wo läuft das Aufeinandertreffen Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute live? Bei DAZN oder Prime Video?

Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das Rückspiel von Eintracht Frankfurt bei Napoli zählt zu den Begegnungen, die Euch DAZN zeigt. Obendrein bietet Euch der Streaming-Anbieter eine Ausstrahlung über die gesamte Spielzeit und eine Konferenz mit dem Duell Real Madrid vs. Liverpool an.

Doch unabhängig von Eurer Auswahl benötigt Ihr einen Vertrag. Hierbei könnt Ihr es etwa mit Unlimited Jahres- und Monatsabos für monatlich 29,99 Euro oder39,99 Euro angehen. Die Homepage erklärt Euch die anderen Pakete. Außerdem könnt Ihr hier weiterführende Informationen finden:

Getty Images

Der Abschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Letzteres gilt zudem für die Installation der kostenfreien Applikation auf internetfähigen Fernsehern. Zudem könnt Ihr PCs und Laptops per HDMI-Kabel mit einem TV-Gerät verbinden. Aber nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung aus dem Stadio Diego Armando Maradona:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Max Siebald

Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE STREAM: Die Übertragung

Wenn Ihr einen geeigneten Internetzugang zur Hand habt, könnt Ihr Euch die Partie Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE STREAM ansehen. Denn: DAZN zeigt sein komplettes Programm online.

Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute live im TICKER

Außerdem bildet der TICKER von GOAL zum Rückspiel Napoli vs. Eintracht Frankfurt eine Alternative. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Geschehnissen Stadio Diego Armando Maradona. Zudem bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute im TV und LIVE STREAM: DAZN oder Prime Video?

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Napoli vs. Eintracht Frankfurt heute im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.