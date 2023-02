Napoli überrascht in dieser Saison und ist auch in der Champions League noch mit dabei. Wie oft hat der Klub schon die Königsklasse gewonnen?

Napoli muss in der Champions League am Dienstag im Hinspiel des Achtelfinales bei Eintracht Frankfurt ran. Die Süditaliener sind im Duell mit dem amtierenden Europa-League-Sieger leicht favorisiert, denn sie befinden sich aktuell in Top-Form. Reicht der Napoli-Lauf auch, um die Königsklasse zu gewinnen? Das werden die kommenden Wochen und vielleicht Monate zeigen.

In der Serie A sind die Partenopei momentan das Maß aller Dinge. 20 ihrer bisherigen 23 Liga-Spiele haben sie gewonnen - was zu einem riesigen Vorsprung in der Tabelle führt: 15 Punkte liegt das Team vor Inter Mailand, ein Vorteil, der eigentlich zwangsläufig zum Titel führen muss.

In der Champions League jedoch muss jede K.-o.-Runde neu gespielt werden, auf den Lorbeeren der Vergangenheit kann man sich nicht ausruhen. Apropos Vergangenheit: Hat Napoli schon mal die Champions League gewonnen? Diese Frage beantworten wir jetzt.

Hat Napoli in den vergangenen Jahren schon einmal die Champions League gewonnen?

Der Name, der mit Napoli auf ewig verbunden ist, ist der von Diego Armando Maradona. Der legendäre Argentinier begeisterte die Fans in Neapel in den 80er- und 90er-Jahren. Das aktuelle Team wandelt nun auf den Spuren des göttlichen Dribblers, der mit Argentinien 1986 Weltmeister wurde.

Getty Images

Doch wie schlug sich Maradona mit dem Team in der Champions League? Die Antwort ist einfach: gar nicht. Denn der Argentinier verließ den Klub 1991 - und damit vor der Einführung der Champions League in der Saison 92/93. 1989 hatte Maradona mit Napoli den UEFA-Cup, den Vorläuferwettbewerb der Europa League, gewonnen.

Aber auch ohne Maradona nahm Napoli an der Champions League teil, allerdings nicht so regelmäßig wie andere europäische Top-Klubs. Es ist in dieser Saison erst das siebte Mal, dass der Klub in der Königsklasse antritt.

Und um es kurz zu machen: Den Titel in der Champions League hat Napoli noch nie geholt. Tatsächlich ist das Erreichen des Achtelfinales, so wie in dieser Saison, der größte Erfolg in diesem Wettbewerb.

Saison Runde Gegner Hinspiel Rückspiel 11/12 Achtelfinale Chelsea 3:1 1:4 n.V. 13/14 Gruppenphase Arsenal, Dortmund, Marseille 16/17 Achtelfinale Real Madrid 1:3 1:3 17/18 Gruppenphase Feyenoord, Donezk, Manchester City 18/19 Gruppenphase Roter Stern, PSG, Liverpool 19/20 Achtelfinale Barcelona 1:1 1:3 22/23 Achtelfinale Eintracht Frankfurt

In der laufenden Saison holte sich Napoli mit fünf Siegen in den sechs Partien den Gruppensieg - noch vor dem FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp.