14 Einsätze reichten dem achtmaligen Gewinner des Ballon d’Or, um zu Miamis MVP gewählt zu werden.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat Lionel Messi zum MVP des Klubs der vergangenen Saison gekürt. Das teilte der MLS-Verein aus Florida auf seiner offiziellen Webseite mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi wechselte erst Mitte Juni ablösefrei von PSG nach Miami und bestritt daher nur eine halbe Spielzeit für Inter. Der Einfluss des Starstürmers war auf Anhieb enorm, auch wenn die Herons trotz einer Aufholjagd die Playoffs in der Major League Soccer knapp verpassten. Dafür gelang mit dem Triumph im Leagues Cup der erste Titelgewinn der Klubgeschichte.

Als Miami-MVP wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Messis Landsmann Gonzalo Higuaín und Lewis Morgan ausgezeichnet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi absolvierte für seinen neuen Klub 14 Spiele. Dabei gelangen dem 36-Jährigen, der auch die Kapitänsbinde übernahm, elf Tore und acht Assists. Er verpasste im Saisonendspurt aber auch sechs Partien wegen einer Oberschenkelverletzung.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Für Messi stehen in diesen Tagen noch zwei Begegnungen mit der argentinischen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Uruguay und Brasilien an. Anschließend verabschiedet sich der Stürmer in eine lange Winterpause.

Anfang Januar beginnt Miami mit dem Training für die neue MLS-Saison, die im Februar beginnt.