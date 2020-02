Nachholtermin steht fest: Wann wird FC Salzburg vs. Eintracht Frankfurt nachgeholt?

Das Europa-League-Duell von Frankfurt in Salzburg am Donnerstag wurde wegen Orkanwarnung abgesagt. Nun steht der Nachholtermin fest.

Das Rückspiel in der Zwischenrunde der UEFA zwischen dem FC Red Bull Salzburg und -Klub am 27. Februar um 21 Uhr ist offiziell abgesagt worden. Dies teilten die beiden Klubs in Absprache mit der UEFA am Donnerstagnachmittag mit.

"Aufgrund einer für den heutigen Abend vorliegenden Orkanwarnung, bei der Böen mit Spitzen von bis zu 120 km/h vorausgesagt werden, musste das UEFA Europa League-Match des FC Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt heute abgesagt werden", hieß es in der Pressemitteilung der SGE.

"Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden."

Wann wird die Partie zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt nachgeholt?

Nachdem das Duell zwischen Salzburg und Frankfurt nicht wie geplant am 27. Februar stattfinden konnte, müssen die Vereine in Absprache mit der UEFA sich auf einen Nachholtermin einigen.

Mehr Teams

"Der neue Termin des abgesagten Spiels in Salzburg steht fest: Freitag, 28. Februar, 18 Uhr, Stadion Salzburg", hieß es dazu in der Pressemitteilung der Eintracht.

Nachholtermin: Wann findet vs. Eintracht Frankfurt statt?

Die Zeit für den Nachholtermin drängte. Nachdem bereits am 12. März das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League stattfindet, musste spätestens bis zu diesem Zeitpunkt ein Sieger des Duells ermittelt werden.

Die Eintracht hatte das Hinspiel in Frankfurt mit 4:1 gegen Salzburg gewonnen. Nachdem die SGE am kommenden Mittwoch den 4. März das Viertelfinale im gegen bestreitet, war dort kein Nachholtermin möglich.

"Alle Karten und Akkreditierungen behalten ihre Gültigkeit. Die Anreise- und Parkmodalitäten bleiben unverändert", teilte der Klub mit.

Im Regelwerk heißt es unter Artikel 25.01: "Kann ein Spiel nicht wie geplant beginnen oder nicht zu Ende gespielt werden, werden das vollständige Spiel bzw. die verbleibenden Spielminuten grundsätzlich am folgenden Tag ausgetragen." Und weiter: "Kann das Spiel nicht am nächsten Tag neu angesetzt werden, legt die UEFA-Administration einen neuen Termin an einem Ausweich- oder anderen Datum fest. Die Neuansetzung kann Abweichungen vom regulären Spielkalender nach sich ziehen."

FC Red Bull Salzburg vs. Eintracht Frankfurt: Wer zeigt / überträgt das Nachholspiel im LIVE-STREAM?

Wer sich in dieser Saison ein Spiel der Europa League anschauen wollte, konnte auf den Streaming-Dienst DAZN zählen. Sämtliche Spiele des Wettbewerbs werden auf dem Portal nämlich live übertragen. Und auch das Nachholspiel wird von DAZN übertragen werden.

DAZN zeigt Salzburg gegen Frankfurt im LIVE-STREAM! Sichert Euch hier den Gratismonat

Alles, was Ihr tun müsst, um die LIVE-STREAMS empfangen zu können, ist, ein Abonnement beim Streaming-Portal abzuschließen. Dafür müsst Ihr vorerst nicht mal etwas zahlen, denn DAZN schenkt Euch einen kostenlosen Zugang für einen Monat, in dem Ihr das Angebot testen könnt.

Wer anschließend vom Abo überzeugt ist, kann den Vertrag für 11,99 Euro monatlich verlängern oder sichert sich das Jahresabo für 119,99 Euro. Alle weiteren Informationen zum Probemonat und den Kosten findet Ihr unter diesem Link.