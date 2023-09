"Wir waren Nachbarn in Rosario": Hernán Galíndez erklärt Trikottausch mit "Monster" Lionel Messi

Viele Jahre nach der Teilnahme an Nachwuchsturnieren standen sich Galíndez und Messi in der WM-Qualifikation gegenüber.

WAS IST PASSIERT? Ecuadors Nationalkeeper Hernán Galíndez hat seinen Trikottausch mit Lionel Messi nach der 0:1-Niederlage gegen Weltmeister Argentinien in der Nacht zum Freitag erklärt und dabei kuriose Details verraten: Die beiden spielten bereits vor mehreren Jahrzehnten bei Jugendturnieren in Rosario gegeneinander.

WAS WURDE GESAGT? Im Gespräch mit ESPN erklärte der Torhüter: "Das erste Tor, das in meinem Leben gegen mich geschossen wurde, erzielte Messi. Wir waren Nachbarn in Rosario und sind gleichaltrig, also standen wir uns oft gegenüber."

Galíndez betonte, er habe eines der Jugendturniere im Finale gegen Messis Mannschaft gewonnen: "Ich habe eine DVD, die beweist, dass ich dem Monster gegenüberstand."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi stammt aus Rosario, verließ seine Heimat aber früh, um beim FC Barcelona in der Nachwuchsakademie La Masia ausgebildet zu werden. Ein Schritt, der Galíndez viel Respekt abnötigt: "Oft höre ich die Leute sagen, dass Messi sich nicht angestrengt hat, dass er in Barcelona alles gewonnen hat, dass er ein Millionär ist. Aber Messi musste sein ganzes Leben, seine Freunde und seine Schule im Alter von zwölf Jahren verlassen, um herauszufinden, ob er ein Fußballspieler werden kann. Das ist der Preis, den er bezahlen musste."

Beim Wiedersehen in der WM-Qualifikation hatte Messi gegen Galíndez das bessere Ende für sich: Der 36-Jährige erzielte per Freistoß den Siegtreffer und sorgte damit für einen gelungenen Start der Albiceleste in den Wettbewerb.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Messi und Argentinien treffen am Dienstag auf Bolivien, während Galíndez mit Ecuador Uruguay empfängt.