Nach 1:1 gegen Manchester City: FC Liverpool muss wohl weitere zehn Millionen Euro für Darwin Núñez blechen

Für den Uruguayer ist laut eines Medienberichts die nächste Bonuszahlung Richtung Lissabon fällig.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool muss für Darwin Núñez weitere knapp zehn Millionen Euro an Benfica Lissabon überweisen. Das berichtet der Mirror. Demnach sei mit dem 60. Einsatz des Stürmers für die Reds eine weitere Bonuszahlung fällig. Und diese liege bei 8,5 Millionen Euro Pfund, was fast zehn Millionen Euro entspricht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Reds verpflichteten Núñez 2022 für eine Sockelablöse von 80 Millionen Euro. Sie kann auf bis zu 100 Millionen Euro ansteigen. Laut Mirror wurde eine erste Zuzahlung nach zehn Partien fällig (rund fünf Millionen Euro). Weitere Boni gibt es für Benfica nun nur noch bei bestimmten Auszeichnungen oder Titelgewinnen, während der 24-Jährige in Liverpool unter Vertrag steht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Núñez erzielte in dieser Saison für Liverpool in 18 Pflichtspielen 7 Treffer, dazu lieferte der Angreifer noch 6 Assists. Insgesamt sammelte er für den Tabellendritten der Premier League in 60 Partien 32 Torbeteiligungen.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem 1:1 gegen die Skyblues, bei dem Núñez mit City-Teammanager Pep Guardiola aneinandergeraten war, geht es für Liverpool am Donnerstag mit einem Heimspiel in der Europa League weiter: Dann empfängt die Mannschaft von Jürgen Klopp LASK Linz.