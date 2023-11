"Musiala verkaufen und Wirtz für die Hälfte bekommen": Didi Hamann stellt steile These zu Transfers des FC Bayern München auf

Didi Hamann glaubt, dass Florian Wirtz im Sommer zum FC Bayern wechseln wird und stellte dahingehend eine steile These auf.

WAS IST PASSIERT? Sky-Experte Didi Hamann hat die These aufgestellt, dass Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zur neuen Saison das Trikot des FC Bayern München tragen wird.

WAS WURDE GESAGT? Demnach sei allein seine schwere Verletzung - der 20-Jährige hatte sich im März 2022 das Kreuzband gerissen - "schuld daran, dass er noch in Leverkusen ist. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer bei den Bayern spielt", erklärte der einstige Nationalspieler bei Bild TV.

Schließlich sei die Familie von Wirtz "schon seit zwei, drei Jahren mit den Bayern in Kontakt", ergänzte Hamann. Auf die Frage, ob dann Wirtz und Jamal Musiala bald gemeinsam für einen Verein spielen werden, sagte er etwas überraschend: "Wenn du Musiala für viel Geld verkaufen kannst und vielleicht für die Hälfte Wirtz bekommst, dann wäre das glaube ich nicht der schlechteste Deal."

WAS IST DER HINTERGRUND? Geht es nach Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes wird Wirtz aber auch in der kommenden Saison nicht beim FC Bayern unterschreiben. "Es braucht jetzt eh keiner wegen Florian zu kommen. Ich sehe ihn auch noch nach der EM bei uns", sagte der 41-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag.

Wirtz, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, war neben den Bayern zuletzt auch mit dem FC Liverpool und FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Hamann verriet außerdem, warum sich ein mögliches Engagement beim deutschen Rekordmeister nicht vorstellen kann. "Ich kann nicht Geld vom FC Bayern nehmen und dann über sie urteilen", sagte er und stellte klar: "Den Versuch gab es bisher nicht, ich hätte daran wenig Interesse."

Der ehemalige Mittelfeldspieler war zuletzt mit Trainer Thomas Tuchel verbal aneinander geraten. Die Sache sei nun aber vom Tisch, so Hamann: "Er hat gesagt, was er sagen musste oder wollte. Alles gut."

