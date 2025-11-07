Der 14. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Freitagabend mit MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim eingeläutet. Um 19 Uhr erfolgt der Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena von Duisburg. Lesen Sie hier die Spielvorschau MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim heute live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Für die Übertragung der Partie MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim bieten sich Euch gleich zwei Optionen, allerdings ist keine davon kostenlos.

Zum einen zeigt MagentaSport das Duell ab 18.30 Uhr live und exklusiv im TV und Livestream. Christian Straßburger fungiert als Kommentator des Tipico Topspiels, Thomas Wagner moderiert und Steven Ruprecht unterstützt die Sendung als Experte. Darüber hinaus kann die Magenta-Übertragung auch einmalig via OneFootball freigeschaltet werden.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim

MSV Duisburg vs Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über MSV Duisburg

Der Tabellenführer will seine Position an der Spitze weiter festigen, wenngleich aus den letzten sieben Spielen nur ein Sieg entsprang (3:0 vs. Schweinfurt 05) und es die erste Niederlage (1:3) bei den Münchner Löwen setzte.

News über Waldhof Mannheim

Mit Platz neun steht Waldhof Mannheim im gesicherten Mittelfeld der Liga, reist aber aufgrund der tabellarischen Ausgangslage als Underdog nach Duisburg. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage bei Hoffenheim II, aber dagegen konnte Waldhof den Duisburg-Schreck 1860 München mit 3:1 bezwingen.

Form

Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs Waldhof Mannheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.