Der 14. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Freitagabend mit MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim eingeläutet. Um 19 Uhr erfolgt der Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena von Duisburg. Lesen Sie hier die Spielvorschau MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim heute live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?
Für die Übertragung der Partie MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim bieten sich Euch gleich zwei Optionen, allerdings ist keine davon kostenlos.
|MagentaSport
|Hier ansehen
Zum einen zeigt MagentaSport das Duell ab 18.30 Uhr live und exklusiv im TV und Livestream. Christian Straßburger fungiert als Kommentator des Tipico Topspiels, Thomas Wagner moderiert und Steven Ruprecht unterstützt die Sendung als Experte. Darüber hinaus kann die Magenta-Übertragung auch einmalig via OneFootball freigeschaltet werden.
Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim
MSV Duisburg vs Waldhof Mannheim: Aufstellungen
News über MSV Duisburg
Der Tabellenführer will seine Position an der Spitze weiter festigen, wenngleich aus den letzten sieben Spielen nur ein Sieg entsprang (3:0 vs. Schweinfurt 05) und es die erste Niederlage (1:3) bei den Münchner Löwen setzte.
News über Waldhof Mannheim
Mit Platz neun steht Waldhof Mannheim im gesicherten Mittelfeld der Liga, reist aber aufgrund der tabellarischen Ausgangslage als Underdog nach Duisburg. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage bei Hoffenheim II, aber dagegen konnte Waldhof den Duisburg-Schreck 1860 München mit 3:1 bezwingen.