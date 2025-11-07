Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoMSV Duisburg
team-logoWaldhof Mannheim
Janek Subke

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim heute live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

In der 3. Liga kommt es am heutigen Freitag zum Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und Waldhof Mannheim. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der 14. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Freitagabend mit MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim eingeläutet. Um 19 Uhr erfolgt der Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena von Duisburg. Lesen Sie hier die Spielvorschau MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim heute live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Für die Übertragung der Partie MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim bieten sich Euch gleich zwei Optionen, allerdings ist keine davon kostenlos.

Zum einen zeigt MagentaSport das Duell ab 18.30 Uhr live und exklusiv im TV und Livestream. Christian Straßburger fungiert als Kommentator des Tipico Topspiels, Thomas Wagner moderiert und Steven Ruprecht unterstützt die Sendung als Experte. Darüber hinaus kann die Magenta-Übertragung auch einmalig via OneFootball freigeschaltet werden.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

MSV Duisburg vs Waldhof Mannheim: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Waldhof Mannheim Aufstellungen

MSV DuisburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestWMA
1
M. Braune
42
A. Hahn
5
T. Fleckstein
27
C. Coskun
29
J. Bitter
37
P. Sussek
6
R. Bulic
10
C. Viet
14
Conor Noß
17
Mert Göckan
9
T. Heike
1
T. Nijhuis
24
Lukas Klünter
6
N. Hoffmann
17
S. Abifade
15
M. Karbstein
38
Masca
10
A. Ferati
21
J. Rieckmann
28
D. Michel
9
F. Lohkemper
32
K. Okpala

4-4-2

WMAAway team crest

DUI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

WMA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Holtz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über MSV Duisburg

Der Tabellenführer will seine Position an der Spitze weiter festigen, wenngleich aus den letzten sieben Spielen nur ein Sieg entsprang (3:0 vs. Schweinfurt 05) und es die erste Niederlage (1:3) bei den Münchner Löwen setzte.

Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
Deutschland 3 Liga
FC Schweinfurt crest
FC Schweinfurt
SWF
Waldhof Mannheim crest
Waldhof Mannheim
WMA

News über Waldhof Mannheim

Mit Platz neun steht Waldhof Mannheim im gesicherten Mittelfeld der Liga, reist aber aufgrund der tabellarischen Ausgangslage als Underdog nach Duisburg. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage bei Hoffenheim II, aber dagegen konnte Waldhof den Duisburg-Schreck 1860 München mit 3:1 bezwingen.

Form

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

WMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

DUI

Letzte 5 Spiele

WMA

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

MSV Duisburg vs Waldhof Mannheim: Die Tabellen

0