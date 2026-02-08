Goal.com
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg vs. SC Verl im Livestream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

In der 3. Liga spielt der MSV Duisburg am Sonntag gegen den SC Verl. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Die 3. Liga hält ab 19.30 Uhr zum Abschluss des 23. Spieltags am heutigen Sonntag (8. Februar) einen besonderen fußballerischen Leckerbissen bereit: Der MSV Duisburg empfängt den SC Verl in der Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg). Lesen Sie hier die Spielvorschau MSV Duisburg gegen SC Verl.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg vs. SC Verl im Livestream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Das Spitzenspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Verl wird live und exklusiv im TV und Livestream auf MagentaSport gezeigt.

Ab 19.15 Uhr sind Moderatorin Julia Kleine und Kommentator Philip Konrad im Einsatz. Darüber hinaus lässt sich die Übertragung gegen eine einmalige Gebühr auch mit der OneFootball-App freischalten.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen SC Verl

MSV Duisburg vs. SC Verl: Aufstellungen

MSV Duisburg vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg geht mit einem Kader von 27 Feldspielern in die heiße Phase der 3. Liga. Trainer Dietmar Hirsch kommentierte die Situation auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Verl wie folgt: "Wir haben intern mit den Spielern gesprochen, bei denen es nicht so wahrscheinlich ist, dass sie Spielzeiten bekommen. Die Jungs haben sich gegen externe Angebote entschieden oder wollen versuchen, hier doch auf Spielzeit zu kommen. Und ich sehe den Kader auch nicht als zu groß an, wir müssen das vernünftig moderieren und darauf achten, dass sich alle vernünftig verhalten." Der aktuell Viertplatzierte hat die Aufstiegsränge fest im Blick und nur vier Punkte Abstand zum Tabellenführer aus Cottbus.

Jakob Bookjans (Unterschenkelbruch), Mert Göckan (Bauchmuskelzerrung), Christian Viet (Knieverletzung) und Maximilian Dittgen (Schulterverletzung) fallen voraussichtlich weiter aus.

News über SC Verl

Vor über 20.000 Zuschauern bestreitet der SC Verl sein Auswärtsspiel und ihm winkt im Falle eines Sieges die Tabellenführung in der 3. Liga. Zuletzt gab es einen eindrucksvollen 4:0-Erfolg über den VfB Stuttgart II und den Schwung will das Team mitnehmen. Coach Tobi Strobl kann nach ausgestandener Gelbsperre außerdem wieder auf Yari Otto zurückgreifen. Es sind keine Ausfälle bekannt.

MSV Duisburg vs SC Verl: Die Tabellen

