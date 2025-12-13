Im Rahmen des 18. Spieltages der 3. Liga kommt es am heutigen Samstagnachmittag, 13. Dezember, zum Duell zwischen dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue. Gespielt wird in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ab 14 Uhr.

MSV Duisburg vs. Erzgebirge Aue live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Das Duell zwischen Duisburg und Aue wird heute im linearen Fernsehen vom öffentlich-rechtlichen Sender MDR ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr. Einen kostenlosen Livestream findet Ihr in der Mediathek.

Die Partie könnt Ihr aber, so wie alle anderen Spiele der 3. Liga auch, bei MagentaSport sehen. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 13.45 Uhr mit Kommentator Markus Höhner. Falls Ihr lieber die Konferenz verfolgt, könnt Ihr schon ab 13.30 Uhr einschalten.

Bei OneFootballTV könnt Ihr für die einmalige Gebühr von 4,99 Euro die Übertragung von MagentaSport freischalten und verfolgen.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue

MSV Duisburg vs. Erzgebirge Aue: Aufstellungen

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg war letzte Woche im absoluten Spitzenspiel der 3. Liga bei Energie Cottbus zu Gast. Dort mussten die Zebras eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. Cottbus gelang der Siegtreffer erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Somit musste Duisburg den Cottbusern auch in der Tabelle den Vortritt lassen und liegt nun mit 32 Punkten nach 17 Spielen drei Zähler hinter der Spitze auf Platz zwei. Aber auch nach hinten ist es extrem knapp, Osnabrück auf Rang fünf liegt auch wieder nur einen Dreier hinter dem MSV.

News über Erzgebirge Aue

Die Gäste aus Aue hingegen stecken auf der anderen Seite der Tabelle im Keller fest. Nach 17 Spielen stehen sie mit 18 Punkten nur auf dem 17. Rang und würde somit Stand jetzt sogar in die Viertklassigkeit absteigen.

Seit mittlerweile vier Spielen wartet Aue auf einen Sieg. Letztes Wochenende musste man sich zuhause gegen den FC Ingolstadt mit einem 2:2 begnügen - und das, obwohl man 70 Minuten in Überzahl war.

Form

Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs. Erzgebirge Aue: Die Tabellen

