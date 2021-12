MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – die Übertragung der 3. Liga

Wir erleben den 20. Spieltag in der 3. Liga. Hierbei kommt es am Sonntag um 14 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück. Somit tritt der Vorletzte daheim gegen den Siebten an. Die Zebras und die Lila-Weißen nahmen bislang 17 bzw. 29 Punkte mit.

Der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück haben gemeinsam, dass sie in den letzten Wochen nicht unbedingt erfolgsverwöhnt waren. Das gilt jedoch insbesondere für die Hausherren, die in den bislang letzten zehn Liga-Partien einmal als Sieger vom Platz gingen. Nach einem 1:0 gegen Viktoria Berlin erlebte die Elf von Hagen Schmidt zunächst drei Niederlagen bei 1860, gegen Waldhof Mannheim und in Freiburg. Am 11. Dezember folgte ein 2:2 im Heimspiel gegen Verl.

Für die Lila-Weißen begann der Vormonat mit zwei Dreiern in Verl und daheim gegen 1860 München. Danach fuhr die von Daniel Scherning trainierte Mannschaft abwechselnd zwei Punktteilungen und zwei Niederlagen ein. Der VfL Osnabrück erlebte hierbei zunächst eine Remis in Mannheim und eine Heimniederlage gegen Freiburg II. Es folgten bisher eine Nullnummer gegen Havelse und am 11. Dezember ein 1:2 in Magdeburg.

Im Rahmen der 20. Runde in der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg heute um 14.00 Uhr den VfL Osnabrück. GOAL liefert Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück Datum: Sonntag, 19. Dezember 2021 Uhrzeit: 14 Uhr Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte an den Partien der 3. Liga ermöglichen es den Drittkanälen der ARD, an jedem Spieltag einige Partien im Free-TV auszustrahlen. Anhand der Mannschaften und deren Herkunft entscheidet sich, wo Ihr diese Begegnungen mitverfolgen könnt. Doch wie sieht es mit der Übertragung des Matches Duisburg vs. Osnabrück aus?

MSV Duisburg – VfL Osnabrück heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten für Euch, denn Magenta Sport hält die Exklusivrechte für das Match MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück. Das gilt für die überwiegende Anzahl der Begegnungen und ausschließlich einige Spiele am Samstag um 14 Uhr sind frei empfangbar.

MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück heute live im TV bei Magenta Sport

In anderen Worten: Ihr benötigt für das Verfolgen des Spiels zwischen den Zebras und den Lila-Weißen im TV ein Abonnement. Hierfür bietet Euch Magenta Sport Monats- und Jahresdeals an. Mit der zweitgenannten Option bezahlt Ihr auf den ersten Blick zwar mehr, aber Ihr spart monatlich bis zu sieben Euro. Zudem hängen die Tarife von Eurem Telekom-Status ab. Kunden legen jeweils 9,95 Euro und 60 Euro auf den Tisch. Alle anderen müssen 16,95 Euro und 120 Euro berappen. Hier findet Ihr alle Infos zu den Abos beim Bezahlanbieter.

Das Fußballangebot bei Magenta Sport umfasst neben allen Drittliga-Partien Begegnungen der Frauen-Bundesliga. Und wenn in einem Bewerb mindestens zwei Matches zeitgleich stattfinden, könnt Ihr Euch zwischen Übertragungen in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Außerdem kommen Liebhaber der Basketball-EuroLeague, der BBL, der HBL sowie der DEL auf ihre Kosten. Doch notiert Euch jetzt einmal die Eckdaten zur Übertragung von MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderator: Kevin Gerwin

Kevin Gerwin Kommentator: Gari Paubandt

MSV Duisburg – VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt heute Nachmittag keinen Fernseher zur Hand oder seid unterwegs? Das ist kein Problem, denn Ihr könnt das Kräftemessen zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück ebenso im LIVE-STREAM mitverfolgen. Genau genommen strahlt Magenta Sport alle Sportereignisse, für die es die Rechte besitzt, ebenso im Internet aus. Und Ihr ohne Weiteres auch Smartphones und Tablets dafür verwenden.

Wenn Ihr Euch ausschließlich für die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena oder für einige Drittliga-Spiele interessiert, seid Ihr bei der App von OneFootball goldrichtig. Ihr müsst damit kein Abo abschließen und legt stattdessen 2,99 Euro pro Partie auf den Tisch.

Bei MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr möchtet es komplett kostenlos angehen, habt kein passendes Internet zur Verfügung oder nicht genügend Zeit? Auch in diesen Fällen ist Euch geholfen, denn GOAL bietet zum Spiel MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück einen LIVE-TICKER an. Damit bleibt Ihr zu allen Treffern, Torchancen, Ein- und Auswechslungen, Ausschlüssen sowie Verwarnungen im Bilde. Das Ganze funktioniert auch mithilfe von Push-Nachrichten.

MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Startformationen folgen rund 60 Minuten vor dem Anstoß.