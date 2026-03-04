Am heutigen Mittwoch (4. März) kommt es am 27. Spieltag der 3. Liga zum Duell zwischen dem FC Ingolstadt 04 und MSV Duisburg. Anstoß ist um 19 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient der Audi-Sportpark in Ingolstadt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg bei FC Ingolstadt live: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live im Free TV und im Live Stream?

Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und MSV Duisburg wird heute live und exklusiv bei MagentaSport gezeigt.

Die Vorberichte mit Moderator Jan Lüdeke starten um 18.45 Uhr. Die Begegnung am Mikrofon begleitet Oliver Forster für Euch.

Ihr könnt das Spiel sowohl im Pay-TV als auch im Livestream über die Plattform live mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen MSV Duisburg

Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Ingolstadt vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer S. Wittmann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den FC Ingolstadt und MSV Duisburg

Während der MSV Duisburg um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft, steht der FC Ingolstadt als Tabellenelfter im gesicherten Mittelfeld und wird vermutlich weder ins Aufstiegs- noch ins Abstiegsrennen eingreifen. Gelbgesperrt müssen die Schanzer auf Rosenlöcher verzichten, der in der Partie gegen Wehen Wiesbaden (1:2) seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte.

Der MSV steckt allerdings in einer Formkrise: Aus den vergangenen fünf Partien holten die Duisburger zwei Siege, kassierten zwei Niederlagen und spielten einmal unentschieden. Am vergangenen Wochenende reichte es beim Tabellenvorletzten TSV Havelse lediglich zu einem 1:1. Der Rückstand auf Tabellenführer VfL Osnabrück beträgt vor dem 27. Spieltag zwei Punkte. Aktuell rangiert der MSV auf dem Relegationsplatz.

Form

Bilanz direkte Duelle

Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

