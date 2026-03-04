Goal.com
Deutschland 3 Liga
team-logoIngolstadt
team-logoMSV Duisburg
Dennis Klose

MSV Duisburg bei FC Ingolstadt live: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live im Free TV und im Live Stream?

In der 3. Liga gastiert der MSV Duisburg heute beim FC Ingolstadt. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch (4. März) kommt es am 27. Spieltag der 3. Liga zum Duell zwischen dem FC Ingolstadt 04 und MSV Duisburg. Anstoß ist um 19 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient der Audi-Sportpark in Ingolstadt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und MSV Duisburg wird heute live und exklusiv bei MagentaSport gezeigt.

Die Vorberichte mit Moderator Jan Lüdeke starten um 18.45 Uhr. Die Begegnung am Mikrofon begleitet Oliver Forster für Euch. 

Ihr könnt das Spiel sowohl im Pay-TV als auch im Livestream über die Plattform live mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Deutschland 3 Liga
Ingolstadt crest
Ingolstadt
FCI
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI

Anstoßzeit Ingolstadt gegen MSV Duisburg

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Ingolstadt vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Wittmann

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über den FC Ingolstadt und MSV Duisburg

Während der MSV Duisburg um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft, steht der FC Ingolstadt als Tabellenelfter im gesicherten Mittelfeld und wird vermutlich weder ins Aufstiegs- noch ins Abstiegsrennen eingreifen. Gelbgesperrt müssen die Schanzer auf Rosenlöcher verzichten, der in der Partie gegen Wehen Wiesbaden (1:2) seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. 

Der MSV steckt allerdings in einer Formkrise: Aus den vergangenen fünf Partien holten die Duisburger zwei Siege, kassierten zwei Niederlagen und spielten einmal unentschieden. Am vergangenen Wochenende reichte es beim Tabellenvorletzten TSV Havelse lediglich zu einem 1:1. Der Rückstand auf Tabellenführer VfL Osnabrück beträgt vor dem 27. Spieltag zwei Punkte. Aktuell rangiert der MSV auf dem Relegationsplatz.

Form

FCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCI

Letzte 5 Spiele

DUI

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

