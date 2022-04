MSV Duisburg vs. 1860 München heute live: TV, LIVE-STREAM, TICKER – die Übertragung der 3. Liga

Am 35. Spieltag der 3. Liga geht am Sonntag um 13 Uhr das Traditionsduell zwischen dem MSV Duisburg und 1860 München über die Bühne. Somit tritt der Fünfte auswärts beim 13. an, wobei die Zebras und die Löwen 38 und 52 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gab es einen Heimsieg für die Münchner.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der MSV Duisburg gewann vier seiner bislang letzten sechs Drittliga-Auftritte. Hierbei begann der Vormonat für das Team von Hagen Schmidt mit Dreiern gegen Viktoria Köln und Meppen. Es folgten zunächst Niederlagen gegen Zwickau und Kaiserslautern. Anschließend setzten sich die Zebras gegen den Halleschen SC und am Samstag bei Viktoria Berlin durch.

Was bleibt, drei wichtige Zähler und zahlreiche #Zebras mit einem Lächeln der Erleichterung. Die #𝖦𝖤𝖡𝖠𝖦-Fotogalerie blickt zum Wochenstart auf den erarbeiteten 1:0-Auswärtssieg unserer #Zebras in der #Hauptstadt. Sonntag dann gegen die Löwen. 🤟#herznumahier 💙 #Duisburg pic.twitter.com/mXkeocq3Qh — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) April 18, 2022

1860 München musste sich hingegen zeitgleich bei Osnabrück geschlagen geben. Hiermit erlebte die Elf von Michael Köllner die zweite Niederlage binnen vier Meisterschaftsspielen. Nachdem sie bei Waldhof Mannheim verloren hatten, gab es für die Löwen ein Heimremis gegen Saarbrücken und einen Sieg in Freiburg.

Am 35. Spieltag in der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg heute um 13 Uhr 1860 München. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Einzelheiten hinsichtlich Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: MSV Duisburg vs. 1860 München Datum: Sonntag, 24. April 2022 Uhrzeit: 13 Uhr Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg gegen 1860 München heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Dank der Senderechte an der 3. Liga zeigen Euch die Sender des Ersten in jeder Runde Partien. Genauer gesagt bekommt Ihr an jedem Wochenende einige Begegnungen kostenlos ins Haus geliefert. Aber wie steht es rund um die Übertragung des Traditionsspiels Duisburg gegen 1860?

MSV Duisburg gegen 1860 München heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Euch eine Ausstrahlung des Matches zwischen den Zebras und den Löwen im Free-TV erhofft hattet, hat GOAL unerfreuliche Nachrichten für Euch. Und zwar deshalb, weil Magenta Sport die Exklusivrechte am Kräftemessen in der Schauinsland-Reisen-Arena hält. Zudem werden üblicherweise ausschließlich einige Spiele, die samstags um 14 Uhr terminisiert sind, kostenlos gesendet.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live im TV bei Magenta Sport

Wenn Ihr Euch trotzdem die Übertragung des Traditionsduells MSV Duisburg gegen 1860 München im TV ansehen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierfür stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Die erstgenannte Option kostet auf dem ersten Blick mehr und erfordert eine viel längere Bindung, aber damit gibt es ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zusätzlich richten sich die Preise nach Eurem Telekom-Status. Hierbei legt Ihr als Kunden jeweils 60 Euro und 9,95 Euro auf den Tisch legen. Sonst betragen die Tarife 120 Euro und 16,95 Euro. Auf der Webseite des Pay-TV-Senders findet Ihr zahlreiche weiterführende Informationen.

Da heute um 13 Uhr ausschließlich die Partie MSV Duisburg gegen 1860 München angepfiffen wird, steht keine Konferenz zur Auswahl. Fußballfans kommen bei Magenta Sport zusätzlich mit der Frauen-Bundesliga auf ihre Kosten. Außerdem könnt Ihr Euch beim Bezahlanbieter Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), die HBL und die DEL ansehen. Doch nachfolgend findet Ihr nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels zwischen den Zebras und den Löwen:

Übertragungsbeginn: 12.45 Uhr

12.45 Uhr Spielbeginn: 13 Uhr

13 Uhr Moderator: Stefan Fuckert

Stefan Fuckert Kommentator: Christian Straßburger

Christian Straßburger Experte: Daniel Flottmann

MSV Duisburg gegen 1860 München heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt bei Magenta Sport ohne Weiteres auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, ein Abo abschließen. Denn: Ihr könnt Euch das vollständige Programm grundsätzlich von überall aus im LIVE-STREAM anschauen. Dafür und somit ebenso für die Übertragung des Spiels Duisburg vs. 1860 benötigt Ihr zusätzlich ein adäquates Netz und ein internetfähiges Endgerät.

Genau genommen müsst Ihr für Online-Ausstrahlungen der 3. Liga nicht zwingend ein Paket erwerben. OneFootball kooperiert mit Magenta Sport und daher könnt Ihr für jede Partie einzeln bezahlen. Konkret müsst Ihr dafür 3,99 Euro auf den Tisch legen und die App der Plattform installieren.

Bei MSV Duisburg gegen 1860 München heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Wenn Ihr es komplett kostenlos angehen wollt, könnt Ihr den LIVE-TICKER von GOAL nutzen. Dort erfahrt Ihr alles zu den Schlüsselmomenten des Aufeinandertreffens MSV Duisburg gegen 1860 München.

MSV Duisburg gegen 1860 München im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen erscheinen hier etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.