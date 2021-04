Nach Entlassung von Jose Mourinho: Ryan Mason übernimmt Tottenham bis Saisonende

Einen Tag nach der Entlassung von Teammanager Jose Mourinho hat der englische Klub Tottenham Hotspur den erst 29-jährigen Ryan Mason als Übergangslösung präsentiert. Der frühere Mittelfeldspieler des Klubs übernimmt den Posten bis zum Saisonende. Das gaben die Spurs am Dienstag bekannt.

Tottenham hatte Star-Trainer Mourinho (58) am Montag wegen der anhaltenden sportlichen Probleme und interner Querelen zwischen dem Portugiesen und der Mannschaft gefeuert.

Mason, der seine Karriere 2018 wegen der Spätfolgen nach einem Schädelbruch hatte beenden müssen, gehörte zu Mourinhos Coaching-Team.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS