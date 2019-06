Montenegro vs. Kosovo: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Am dritten Spieltag der EM-Quali treffen Montenegro und der Kosovo aufeinander. Goal sagt Euch, wo Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Der reist am dritten Spieltag der Qualifikation für die nach Montenegro. Anstoß der Partie ist am Freitag, den 7. Juni, um 20.45 Uhr.

Während der Kosovo bisher erst eine Partie absolviert hat und durch das 1:1 gegen Bulgarien auf dem dritten Platz der Gruppe A steht, kann Montenegro bereits auf zwei Spiele in der EM-Quali blicken.

In Bulgarien kam man ebenfalls zu einem 1:1 - gegen England setzte es jedoch eine deutliche 1:5-Niederlage. Im Fokus standen damals aber insbesondere die Zuschauer, die mehrere englische Nationalspieler mit Affenlauten und anderen Schmähungen rassistisch beleidigten.

Montenegro gegen den Kosovo im TV und LIVE-STREAM schauen - Goal sagt Euch alles, was Ihr zur Übertragung der EM-Quali wissen müsst. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen. Welche Spiele sonst noch übertragen werden, seht Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Montenegro vs. Kosovo: Das Duell in der Übersicht

Duell Montenegro - Kosovo Datum 7. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Stadion pod Goricom, Podgorica (Montenegro)

Montenegro vs. Kosovo live im TV sehen: Geht das?

Wer sich darauf gefreut hatte, Montenegro gegen den Kosovo heute live im Free-TV schauen zu können, wird enttäuscht. In hat sich keiner der etablierten Fernsehsender die Rechte an dieser Begegnung in der EM-Quali gesichert.

Deshalb müsst Ihr aber noch lange nicht auf Fußball verzichten. Auch am Freitag wird DAZN wieder viele Spiele der EM-Quali live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen. Darunter auch das Aufeinandertreffen zwischen Montenegro und dem Kosovo.

LIVE-STREAM bedeutet bei DAZN allerdings nicht, dass Ihr an Euren PC gebunden seid. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Übertragung auch auf Eurem Fernseher streamen. Wie das geht und was Ihr dafür tun müsst, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Montenegro vs. Kosovo im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, hat sich DAZN die Rechte an der EM-Quali gesichert und wird daher auch die Begegnung zwischen Montenegro und dem Kosovo im LIVE-STREAM zeigen. Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 20.45 Uhr erfolgen soll.

Um jedoch auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Abonnent von DAZN sein. Ihr habt jedoch zunächst die Möglichkeit, das gesamte Angebot des Streamingdienstes in einem kostenlosen Probemonat nach Belieben zu testen.

Danach kostet das DAZN-Abo 9,99 Euro im Monat und Ihr erhaltet neben den Spielen der EM-Quali auch alle Duelle in der , und . Zudem gehören seit der letzten Saison auch die und zum Streaming-Angebot von DAZN.

Doch auch für andere Sportarten seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Neben Fußball zeigt der Streaming-Anbieter aus Ismaning auch Basketball, Football und Eishockey sowie Box-, MMA-, Darts- und UFC-Events.

Ihr seid noch unsicher? DAZN könnt Ihr jeden Monat problemlos kündigen. Außerdem könnt Ihr auf nahezu allen mobilen Geräte die kostenlose DAZN-App herunterladen, mit der Ihr das gesamte LIVE-Sport-Angebot auch unterwegs immer dabei habt.

Über die entsprechenden Links gelangt Ihr direkt in den jeweiligen App-Store:

Montenegro vs. Kosovo: Die Aufstellungen

Die Highlights von Montenegro vs. Kosovo bei DAZN schauen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Alle, die den LIVE-STREAM von Montenegro gegen Kosovo verpasst haben, müssen deshalb aber nicht auf die besten Szenen der Partie verzichten. Bei DAZN habt Ihr nämlich die Möglichkeit, Euch die Highlights einer Begegnung auch später noch anzuschauen.

Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff werden die Höhepunkte der Partie in einer Zusammenfassung auf der Plattform zu finden sein. Oder Ihr schaut das gesamte Aufeinandertreffen nochmals re-live, auch das ist bei DAZN wie immer möglich.

In einem separten Artikel auf unserer Seite findet Ihr eine stets aktuelle Übersicht über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe A mit Montenegro und dem Kosovo