Molde FK gegen TSG Hoffenheim heute live: Die Europa League im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen, Highlights und Co.

Das Sechzehntelfinale zwischen Molde FK und der TSG Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM. Kann die TSG gegen die Norweger vorlegen?

In der K.O.-Runde trifft die TSG Hoffenheim im spanischen Villarreal auf den norwegischen Vizemeister Molde FK. Das Spiel musste wegen der Einreisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie verlegt werden. Ob das Rückspiel auch auf neutralem Platz stattfindet, ist derzeit noch unklar.

Die norwegische Liga ist seit Mitte Dezember zu Ende und Molde hat seither kein Pflichtspiel mehr bestritten. Dagegen sind die Hoffenheimer nach dem 2:2-Unentschieden bei Borussia Dortmund (BVB) voll im Wettkampfmodus, auch wenn die Partie unglücklich für die Nord-Badener endete. Nun kann die TSG im Hinspiel am Donnerstag, 18.02.2021, um 21 Uhr im Estadio de la Ceramica (Villarreal) eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Achtelfinale schaffen.

Der norwegische Vizemeister Molde FK gegen die TSG Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM. Goal erklärt Euch in diesem Artikel wie Ihr das Spiel sehen könnt.

Molde FK gegen TSG Hoffenheim: Das Spiel der Europa League im Überblick

Wettbewerb Europa League, Sechzehntelfinale Begegnung Molde FK (Norwegen) - TSG Hoffenheim Ort Estadio de la Ceramica, Villarreal Anstoß Donnerstag, 18.02.2021, 21 Uhr

Molde FK vs. TSG Hoffenheim heute live: Die K.O.-Runde in der Europa League im TV und LIVE-STREAM

Die Europa-League wird in der Saison 2020/21 nur teilweise im Free-TV übertragen. Das Spiel zwischen Molde und Hoffenheim läuft beim Spartensender RTL Nitro und ist für Kunden von Kabel Deutschland oder Unitymedia empfangbar. Wir verraten Euch wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt, falls Ihr nicht zu den Kunden dieser Anbieter gehört.

Quelle: Getty Images

Molde FK gegen TSG Hoffenheim heute live: Die K.O.-Runde in der Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt das Spiel zwischen aus dem spanischen Villarreal live in seinem Programm. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Spiel sogar sehen, ohne etwas bezahlen zu müssen. Die Kündigung ist jederzeit innerhalb des Gratismonats online möglich, dadurch entstehen keine Kosten. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

DAZN zeigt neben internationalem Spitzenfußball (Champions League, Europa League) auch viele weitere Live-Sport-Events wie Tennis, Wintersport und die Kämpfe der UFC in seinem Programm. Nach Ablauf der 30-Tages-Frist kostet das Abonnement bei DAZN circa 10 Euro monatlich im Jahresabo oder 11,99 Euro im Monatsabo.

Nach der Anmeldung beim Anbieter müsst Ihr Euch nur noch die App von DAZN auf Eurem gewünschten Gerät installieren und schon könnt Ihr die Europa League live sehen. Die App gibt es für viele verschiedene Endgeräte wie Laptops, Smartphones und Tablets. Den richtigen Download und eine Übersicht der unterstützten Geräte findet Ihjr hinter diesem Link.

Molde FK vs. TSG Hoffenheim heute live: Die K.O.-Runde in der Europa League im TV mit DAZN

Natürlich kann man den LIVE-STREAM von DAZN auch auf seinem TV verfügbar machen. Per HDMI-Kabel lassen sich beispielsweise ganz leicht ein Laptop oder eine Spielekonsole mit dem Fernseher verbinden. Auf diesen kann man anschließend ebenfalls die DAZN-App installieren und sich mit seinen Zugangsdaten einloggen.

Molde FK gegen TSG Hoffenheim heute live: Das Spiel bei DAZN im Überblick

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Sebastian Kneißl

Anpfiff: 21 Uhr

Was erwartet die #TSG in den beiden Duellen mit @Molde_FK?



SPIELFELD stellt Euch unseren Gegner im Sechzehntelfinale

vor ⤵️



🌐 https://t.co/5E8QBEirD6#MFKTSG pic.twitter.com/m05Sp0yAnB — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 15, 2021

Molde FK vs. TSG Hoffenheim: Die Highlights bei DAZN und das Spiel im Re-Live

Neben der Live-Übertragung der Begegnung bietet DAZN seinen Abonnenten zwei weitere spannende Angebote. Die Highlights der gestreamten Spiele sowie aller Bundesliga-Partien kann man schon etwa 40 Minuten nach Abpfiff in einer kommentierten Zusammenfassung auf der Plattform sehen. Für alle, die nicht rechtzeitig zum Anpfiff zu Hause sein können, zeigt DAZN die kompletten 90 Minuten noch einmal im Re-Live.

Molde FK gegen TSG Hoffenheim: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt nicht die Möglichkeit das Spiel live zu sehen, wollt aber trotzdem während der Partie ständig über die aktuellen Geschehnisse auf dem Platz informiert werden? Kein Problem! Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr immer auf Ballhöhe. Klickt Euch mal rein!

Molde FK vs. TSG Hoffenheim: Die Aufstellungen

An dieser Stelle findet Ihr etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Molde FK und der TSG Hoffenheim. Kommt also am besten noch mal hier vorbei und haltet Euch auf dem Laufenden!