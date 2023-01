Interesse von Arsenal und Chelsea: Brightons Moisés Caicedo bettelt bei Instagram um seine Freigabe

Moisés Caicedo ist einer der Leistungsträger beim Überraschungsteam Brighton. Jetzt macht er aber Druck auf seinen Klub, der ihn ziehen lassen soll.

WAS IST PASSIERT? Brightons Mittelfeldspieler Moisés Caicedo hat in einem Statement bei Instagram seinen Wechselwunsch öffentlich gemacht. Er sieht einen Transfer im Januar nach eigenen Angaben als "tolle Möglichkeit" für sich selbst und als Gelegenheit für den Klub, einen Rekordbetrag einzunehmen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin Brighton dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, in die Premier League zu kommen. Ich bin das jüngste von zehn Geschwistern und stamme aus armen Verhältnissen in Santa Domingo in Ecuador. Mein Traum war es immer, der höchstdekorierte Spieler in der Geschichte Ecuadors zu werden", schrieb Caicedo.

"Ich bin stolz darauf, dass ich Brighton eine Rekordablösesumme bescheren kann, die sie reinvestieren können, um dem Verein zu helfen, weiterhin erfolgreich zu sein. Die Fans haben mich in ihr Herz geschlossen und werden immer in meinem Herzen sein, also hoffe ich, dass sie verstehen können, warum ich diese tolle Möglichkeit wahrnehmen möchte", ergänzte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Caicedo hat mit seinen Leistungen angeblich das Interesse von englischen Top-Klubs wie Arsenal und Chelsea auf sich gezogen. Die Gunners haben nach englischen Medienberichten ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro bereits abgegeben, doch Brighton weigert sich aktuell noch, nach Leandro Trossard, der ebenfalls zu Arsenal ging, einen weiteren Spieler im aktuellen Transferfenster abzugeben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Caicedo ist Stammspieler bei Brighton im defensiven Mittelfeld. Er stand in der aktuellen Saison 18-mal in der Startelf der Seagulls, dabei steuerte er ein Tor und eine Vorlage in der Premier League bei.

WIE GEHT ES WEITER: Caicedo nimmt laut The Athletic am Samstagvormittag nicht an Brightons Training teil und wird auch am Sonntag gegen den FC Liverpool nicht spielen. Der Klub habe ihm signalisiert, dass er bis zum 1. Februar, wenn das Transferfenster geschlossen ist, von der Mannschaft fernbleiben solle. Der Klub erwarte aber, dass der 21-Jährige anschließend für die 2. Saisonhälfte zurückkehrt.