Mohamed Salah zu Al-Ittihad? Liverpool-Coach Jürgen Klopp macht klare Ansage

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat bekräftigt, dass es kein Angebot für Mohamed Salah gibt.

WAS IST PASSIERT? Jürgen Klopp hat vor dem nächsten Premier-League-Spiel des FC Liverpool gegen Newcastle eine klare Ansage bezüglich der Spekulationen um Mohamed Salah gemacht, der mit einem Wechsel zum saudi-arabischen Erstligisten Al-Ittihad in Verbindung gebracht wird.

WAS WURDE GESAGT? "Von unserem Standpunkt aus gibt es nichts zu besprechen. Wir haben kein Angebot, Mo Salah ist ein Spieler von Liverpool. Es gibt keines, und wenn es eines gäbe, wäre die Antwort nein", sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag. Klopp betonte daraufhin, dass der Stürmer trotz der Spekulationen über seine Zukunft "zu 100 Prozent" bei den Reds engagiert ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es ist nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass Salah Interesse aus Saudi-Arabien geweckt hat. Doch auch der Agent des Ägypters, Ramy Abbas, hat Gerüchte über einen Wechsel heruntergespielt. Er twitterte zu Beginn des Monats: "Wenn wir erwägen würden, Liverpool in diesem Jahr zu verlassen, hätten wir den Vertrag mit dem Verein im letzten Sommer nicht verlängert. Mohamed bleibt Liverpool treu."

WIE GEHT ES WEITER? Al-Ittihad würde Salah bei einer Verpflichtung wohl zum bestbezahlten Spieler der Welt machen - noch vor Cristiano Ronaldo. Salah soll am Sonntag in der Premier League gegen Newcastle wieder für Liverpool auflaufen.