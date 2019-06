Champions League: Mohamed Salah schießt zweitschnellstes Finaltor der Geschichte

Nach 108 Sekunden brachte Mohamed Salah den FC Liverpool gegen die Spurs in Führung. Es war nicht ganz das schnellste CL-Finaltor aller Zeiten.

Mohamed Salah hat im Champions-League-Endspiel am Samstag das zweitschnellste Tor der Geschichte in einem Endspiel der Königsklasse erzielt. Der Ägypter brachte den FC Liverpool beim 2:0-Sieg gegen Tottenham per Elfmeter in der 2. Minute , nach exakt 108 Sekunden, mit 1:0 in Führung.

Das CL-Finale jetzt live auf DAZN schauen. Jetzt Gratismonat sichern!

Schneller traf in einem CL-Finale bis dato nur Milan-Legende Paolo Maldini. Der frühere Weltklasse-Verteidiger brachte die Rossoneri im Finale von 2005 gegen Liverpool schon nach 50 Sekunden in Führung, seinerzeit stemmten am Ende aber dennoch die Reds den Henkelpott in die Höhe und gewannen nach einem 3:3 nach Verlängerung schließlich im Elfmeterschießen.

Salah verwandelt Elfmeter zum 1:0 für Liverpool

Der Elfmeterpfiff für Liverpool war im Wanda Metropolitano zu Madrid bereits nach rund 25 Sekunden ertönt. Tottenhams Moussa Sissoko hatte eine Hereingabe von Sadio Mane mit der Hand geblockt.

01:48 – Mohamed Salah’s opener for Liverpool is the second fastest goal in a final, only behind Paolo Maldni (00:50) for AC Milan versus Liverpool in 2005. Blocks. #UCLfinal pic.twitter.com/xymH4g79DG — OptaJoe (@OptaJoe) 1. Juni 2019

Für Salah, der Spurs-Keeper Hugo Lloris mit einem satten Linksschuss überwand, war es der fünfte Treffer in dieser CL-Saison. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Divock Origi mit seinem Treffer zum Endstand alles klar.