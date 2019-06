Champions League Finale live: Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER

Jürgen Klopp wagt den nächsten Angriff auf den Henkelpott, doch dem stellt sich bei der geplanten Krönung seines Teammanagers ein altbekannter Gegner in den Weg: Im Finale der müssen die Reds am Samstag (21.00 Uhr live auf DAZN) im rein englischen Premier-League-Duell erst schlagen - nur dann würde sich Klopp nach dreieinhalb Jahren an der Merseyside endgültig ein Denkmal setzen.

"Die Welt da draußen erwartet von uns, dass wir das Finale gewinnen. Von mir persönlich erwarten das viele Leute vielleicht noch ein bisschen mehr", sagt der 51-Jährige Klopp vor seinem dritten Endspiel im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb: "Ich will das Spiel unbedingt gewinnen, aber ich will das nicht für mich. Ich will das für meine Spiele und für diesen großartigen Klub."

Der gebürtige Stuttgarter könnte im Wanda Metropolitano als zweiter deutsche Trainer nach Jupp Heynckes (1998 mit ) mit einem ausländischen Klub die Königsklasse gewinnen. Sein erster Versuch mit den Reds schlug im vergangenen Jahr gegen die Königlichen fehl. Seine Premiere im CL-Endspiel mit ging 2013 gegen Bayern München verloren. Nun also Versuch Nummer drei - es ist die letztmögliche Chance, um den von ihm versprochenen Titel in den ersten vier Jahren zu liefern.

