"Er hat seine Mitspieler angeschrien": Gegner berichtet von geplatztem Trikottausch mit wütendem Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo flog mit Al-Nassr aus dem King Cup of Champions und war sichtlich erbost - Nicht einmal sein Trikot wollte CR7 noch abgeben.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo schied am Montag mit Al-Nassr im Halbfinale des King Cup of Champions aus. Jean-David Beauguel, Spieler des Gegners Al-Wehda, hoffte ein Trikots seines Idols zu erhaschen - der Portugiese lehnte aber offenbar ab.

WAS WURDE GESAGT? Beauguel erzählte L'Equipe von einer unglücklichen Begegnung mit seinem Idol: "Ich war ein wenig enttäuscht. Am Ende des Spiels habe ich ihm gesagt, dass ich ein großer Fan bin und ihn um sein Trikot gebeten. Er hat mir die Hand geschüttelt, ohne mich wirklich anzuschauen, mit einer sehr verächtlichen Miene. Ich habe geschwiegen, weil ich mit ihm aufgewachsen bin. Ich erinnere mich noch an die Videos von ihm, die ich im College gesehen habe", erzählt Beauguel und führte aus: "Ich verstehe, dass er nach der Niederlage enttäuscht war, dass er ein großer Kämpfer ist, aber seine Haltung hat mich überrascht. Selbst auf dem Spielfeld war er verärgert, er schrie seine Mitspieler an."

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Nassr verlor im Halbfinale des Pokals mit 0:1 gegen Al-Wehda. Schon in der Halbzeitpause der Partie faltete Cristiano Ronaldo die eigene Bank zusammen. Den Aussagen von Beauguel zu Folge hatte sich der Portugiese auch nach dem Schlusspfiff nicht beruhigt.