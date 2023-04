Frust beim Pokal-Aus! Cristiano Ronaldo brüllt Richtung eigene Bank

CR7 hat Teile des eigenen Stabs während der Pokalniederlage am Montagabend zusammengefaltet.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat während der Niederlage von Al Nassr im Kings Cup gegen Al-Wahda (0:1) seinem Frust freien Lauf gelassen. Nach dem Pausenpfiff schrie der Kapitän auf dem Weg in die Kabine länger Richtung eigene Bank und gestikulierte dabei wild. Zu jenem Zeitpunkt lag Al-Nassr bereits hinten.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Pokal-Aus im Halbfinale droht CR7 und seinem neuen Klub eine titellose Saison. In der Liga belegt Al-Nassr derzeit nur den zweiten Platz und weist drei Punkte Rückstand auf Al-Ittihad auf, das noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

KingCupSA twitter

Bereits in der vergangenen Woche hatte Ronaldo während der Niederlage bei Al-Hilal (0:2) für einen Aufreger gesorgt, als er sich nach Provokationen gegnerischer Fans zu einer mutmaßlich obszönen Geste hinreißen ließ.

Seit drei Spielen wartet der fünfmalige Weltfußballer wie sein gesamtes Team auf einen Torerfolg.