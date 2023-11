"Ich hatte mich bemüht": Miroslav Klose wollte Bayer Leverkusens Florian Wirtz zum FC Bayern holen

Bayer Leverkusens Florian Wirtz ist eines der größten Talente der Bundesliga. Der FC Bayern war an ihm schon vor Jahren dran.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist angeblich an einer Verpflichtung von Bayer Leverkusens Florian Wirtz interessiert. Dass die Bayern hinter dem Nationalspieler her sind, ist allerdings nicht neu: Wie Miroslav Klose nun verriet, war er bereits am Jugendspieler Wirtz dran, doch zu einem Transfer nach München kam es nicht.

WAS WURDE GESAGT? "Ich hatte mich auch bemüht, Florian Wirtz nach München zu lotsen", sagte der WM-Rekordtorschütze dem kicker. "Bei der Meisterschaft der U17 hat er uns als jüngerer Jahrgang im Alleingang zerschossen", erinnerte er sich. "Bei ihm wie Jamal Musiala war sofort zu spüren, dass sie auf der großen Bühne auftauchen würden", ergänzte Klose.

WAS IST DER HINTERGRUND? Klose hatte zwischen 2019 und 2020 die U17 des FC Bayern trainiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wirtz kommt in der laufenden Saison in allen Wettbewerben auf 16 Scorerpunkte in 17 Spielen (sechs Tore, zehn Vorlagen). Für Deutschland hat er seit September 2021 zwölf Länderspiele gemacht.