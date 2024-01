"Mir war nicht klar, was mich exakt erwartet": Harry Kane spricht über den FC Bayern und Thomas Tuchel

Harry Kane meldet sich zu Wort. In einem Interview äußert sich der Engländer unter anderem zu seinem Trainer.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane hat sich zu seiner bisherigen Zeit beim FC Bayern München geäußert. Der 30-Jährige ist von Trainer Thomas Tuchel beeindruckt, nimmt den Rekord von Robert Lewandowski ins Visier und liebäugelt mit der NFL.

WAS WURDE GESAGT? Mit seinen ersten fünf Monaten bei Bayern sei er "sehr zufrieden", sagte Kane dem kicker: "Es war mein erster Transfer nach einer wirklich langen Zeit bei Tottenham, daher wusste ich nicht genau, was auf mich zukommt. Ich habe einfach an mich und meine Fähigkeiten geglaubt. Mir war klar, dass ich zu einer super Mannschaft stoßen werde, aber mir war nicht klar, was mich exakt erwartet und wie alles laufen wird. Jetzt aber bin ich total glücklich, wie ich mich in München und im Team eingelebt habe."

Bei seinem Wechsel nach Deutschland hat auch Tuchel eine große Rolle gespielt. Der Trainer wollte den Engländer unbedingt in seiner Mannschaft haben.

"Thomas hat mir seine Vorstellungen erzählt, wo er mich in der Mannschaft sieht, was wir brauchen und wie ich die Mannschaft verbessern kann. Er hat sehr viel investiert - und das hat mich beeindruckt", so der Stürmer.

Tuchel habe "tolle taktische Ideen" und wisse, "wie er spielen will", meinte Kane weiter: "Er bringt eine gute Energie und Leidenschaft mit, wenn er in der Umkleidekabine ist. Ich höre gern zu und lerne gern. Thomas und ich unterhalten uns viel über Fußball, wir sprechen über die Spiele und darüber, was er von mir braucht. Sei es, dass ich mich tiefer fallen lasse oder höher bleibe, denn letztendlich wollen wir dasselbe. Wir wollen die Meisterschaft und die Champions League gewinnen.

Das Ziel, bereits in der laufenden Saison in der Königsklasse zu triumphieren, hält der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nicht für unrealistisch.

"Ich denke, wenn man sich jetzt die Champions League anschaut und die Mannschaften betrachtet, ist Bayern München wahrscheinlich einer der drei Top-Favoriten auf den Sieg. Wie man in den vergangenen Jahren gesehen hat, gewinnt nicht immer die beste Mannschaft, es kommt auf viele Faktoren an. Ich habe immer das Gefühl, dass man in der Champions League einen Lauf haben muss, und ich hoffe, dass wir gegen Lazio diesen Stein ins Rollen bringen", sagte Kane.

In bislang 16 Bundesligaspielen hat der Mann aus London bereits 22 Tore erzielt. Der Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski, der in der Saison 2020/2021 41-mal traf, scheint tatsächlich knackbar.

"Wenn mir im August jemand gesagt hätte, dass ich bis Weihnachten mehr als 20 Tore erziele, hätte ich das sofort unterschrieben", meinte Kane: "Lewandowski hat unglaublich viel für den Klub geleistet. Aber unabhängig von Lewandowski: Wer auch immer vor dir im Verein Rekorde aufgestellt hat - natürlich versucht man, das Beste aus sich herauszuholen, seine eigenen Bestmarken zu setzen und diese Rekorde zu brechen. Allerdings denke ich nicht über diese Themen nach. Ich möchte einfach nur spielen, über alles andere dürfen die Medien und die Fans reden. Robert hat völlig zu Recht einen extrem hohen Stellenwert hier, er hat die Messlatte hochgelegt. Für mich war es jetzt ein guter Start. Und wenn wir in den März oder April kommen, bin ich hoffentlich ein bisschen näher an seinen Rekorden dran."

WIE GEHT ES WEITER? Kane, der in München bis 2027 unter Vertrag steht, wurde außerdem gefragt, wo er sich in zehn Jahren sehe. "Vielleicht kann ich mit 40 immer noch spielen", antwortete er: "Ich mag die USA, ich verbringe viel Zeit dort. Ich habe aber auch schon mal über die NFL (die nordamerikanische Football-Liga, d. Red.) nachgedacht und darüber, dass ich dort vielleicht weitermachen möchte. Wir werden sehen."